Gas ist kurzfristig wichtiger als Leitzinsen

In der Wochenausgabe des Stockstreet-Börsenbriefes „Börse-Intern Premium“ war am vergangenen Donnerstag zu lesen, dass die Anleger wohl erst sehen wollen, „ob die Gaslieferungen nach der Wartung von Nord Stream 1 wieder aufgenommen werden“ (siehe dazu auch Börse-Intern vom vergangenen Freitag). Und: „Strömt danach wieder Gas, dürfte dies eine Erleichterungsrally auslösen“, hieß es. Da es nun bereits vorgestern die Meldung gab, dass laut Insiderinformationen die Gaslieferungen wieder aufgenommen werden, wenn auch in reduziertem Umfang, setzte bereits eine Erleichterungsrally ein.

DAX mit wichtigem bullishen Ausbruchssignal

Der DAX machte zum Beispiel einen Freudensprung von rund 300 Punkten. Und mit diesem gelang dem Index der Bruch einer wichtigen Abwärtstrendlinie (siehe grüne Ellipse im folgenden Chart).