Unit8 veröffentlicht Richtlinien für die zukünftige EU-Verordnung zu Künstlicher Intelligenz

ZÜRICH, 21. Juli 2022 /PRNewswire/ -- «Upcoming European AI Regulation: What to expect & how to prepare» (Die geplante EU-Verordnung zu KI: Was auf Sie zukommt und wie Sie sich vorbereiten) ist der Titel eines achtseitigen Whitepapers von Unit8. Darin erklärt Unit8 die wichtigsten Punkte der Verordnung und wie sich Unternehmen darauf vorbereiten können. Um die kommenden regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, empfiehlt Unit8 eine Reihe von Massnahmen, welche Unternehmen vorbeugend umsetzen sollten. Während sich die kommende EU-Verordnung auch deutlich auf Banken und Versicherungsdienstleister auswirken wird, weist das Whitepaper auf Chancen für Mehrwerte hin, die sich aus einer proaktiven Haltung für Unternehmen ergeben können.

Die EU-Verordnung zu Künstlicher Intelligenz (KI) ist noch nicht in Kraft, aber ihre allgemeine Stossrichtung ist bereits bekannt. Um betroffenen Unternehmen eine proaktive Vorbereitung auf die KI-Verordnung zu ermöglichen, hat der Schweizer KI- und Analytics-Beratungsdienstleister Unit8 mit Niederlassungen in Zürich, Lausanne und Krakau einige Richtlinien veröffentlicht.

Die vorgeschlagene EU-Verordnung ist zwar noch nicht in Kraft, doch der aktuelle Verordnungsentwurf liefert bereits einen klaren Einblick in die Zukunft der Regulierung von KI in der EU. Da es sich dabei um eine der weltweit umfassendsten Verordnungen zu Künstlicher Intelligenz handelt, die für alle Branchen gilt, könnte sie zum Präzedenzfall für Gesetzgeber auf der ganzen Welt werden.

Unternehmen aus dem Finanzsektor beispielsweise werden besonders betroffen sein, da Anwendungen zur Kreditwürdigkeitsprüfung von der Regulierungsbehörde ausdrücklich als Hochrisiko-Anwendungen eingestuft wurden und daher stark reguliert werden sollen.

Gültigkeitsbereich der zukünftigen KI-Verordnung

In der Einleitung wird der Gültigkeitsbereich der Verordnung diskutiert. Die Verordnung gilt nicht nur für Unternehmen mit Sitz in der EU, sondern für alle Unternehmen, die in der EU tätig sind oder dort KI-Systeme vertreiben oder nutzen. Somit sind auch Schweizer Unternehmen, die KI-Systeme entwickeln oder einsetzen, stark von der Verordnung betroffen. In Anbetracht ihrer oft komplexen, grenzüberschreitenden rechtlichen Strukturen müssen sich international tätige Unternehmen aus dem Finanzsektor frühzeitig mit diesen komplexen Auflagen auseinandersetzen.