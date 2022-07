WIESBADEN (ots) - * Erdgas war im Jahr 2020 mit einem Anteil von 31,2 %

wichtigster Energieträger in der Industrie



* Private Haushalte deckten 2019 mit 41,2 % den größten Teil ihres Bedarfs an

Wohnenergie durch Erdgas



* 13 % des in Deutschland erzeugten und in das Stromnetz eingespeisten Stroms

stammte im 1. Quartal 2022 aus Erdgas





* 2021 wurden 95 % des Erdgases in Deutschland importiertSeit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine steht die Gasversorgung inDeutschland im Fokus der Aufmerksamkeit. Dies gilt umso mehr, als seit dem 11.Juli nahezu kein Erdgas mehr über die Pipeline Nord Stream 1 aus der RussischenFöderation nach Deutschland gelangt. Die Wartungsarbeiten der Pipeline sollenheute abgeschlossen sein. Das Statistische Bundesamt (Destatis) gibt vor diesemHintergrund einen Überblick über Daten und Fakten zu Gasversorgung und-verbrauch in Deutschland.Erdgas für viele Industriezweige wichtigIn der Industrie in Deutschland spielen fossile Energieträger nach wie vor einebedeutende Rolle. Erdgas war im Jahr 2020 der wichtigste Energieträger mit einemAnteil von 31,2 % am Gesamtverbrauch in der Industrie, gefolgt von Strom (21 %),Mineralölen und Mineralölprodukten (16 %) sowie Kohle (16 %).Den höchsten Anteil am gesamten Erdgasverbrauch in der Industrie hatte mit einemAnteil von 36,9 % die Chemische Industrie. Erdgas wird hier nicht nurenergetisch eingesetzt, sondern dient zu mehr als einem Drittel alsAusgangsstoff für die Herstellung von chemischen Produkten wie etwaDüngemitteln. Auf Platz zwei der Industriezweige mit dem höchstenErdgasverbrauch lagen 2020 die Nahrungs- und Futtermittelhersteller mit einemAnteil von 10,8 % am gesamten Erdgasverbrauch in der Industrie. Dort wird Erdgasals Energieträger beispielsweise für die Milchverarbeitung benötigt. Weitere10,3 % des Erdgasverbrauchs entfallen auf Metallerzeugung und -bearbeitung.Darunter fällt beispielsweise die Erzeugung von Roheisen, Stahl undFerrolegierungen. Den vierten Platz (9,0 %) belegte der WirtschaftszweigHerstellung von Glaswaren und Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden,worunter auch die Herstellung von Zement, Kalk und gebranntem Gips fällt.41 % des Energiebedarfs privater Haushalte aus Erdgas gedecktAuch für die privaten Haushalte ist Erdgas nach wie vor der mit Abstandwichtigste Energieträger. Im Jahr 2019 lag der durchschnittliche Jahresverbrauchvon Wohnenergie - also für Heizen, Warmwasserbereitung, Kochen, den Betrieb vonElektrogeräten etc. - bei gut 8 800 Kilowattstunden pro Person. 41,2 % diesesEnergiebedarfs wurden durch Erdgas gedeckt.