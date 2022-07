Innovation für den Zukunftsmarkt Elektromobilität (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Münchner Unternehmen mocci geht mit innovativem Arbeits- undLastenfahrrad auf Wachstumskurs.Das Unternehmen mocci eröffnet Privatanlegern die Chance, mit einemNachrangdarlehen in den vielversprechenden Markt der Elektromobilität zuinvestieren und gleichzeitig etwas für Umwelt und Wirtschaft zu tun. mocci hatein Smart Pedal Vehicle für den B2B-Sektor entwickelt - ein neuartiges, robustesund zuverlässiges Lastenfahrrad - das dank intelligenter Soft- und Hardware ganzohne Kette und Riemen auskommt. Zudem bedeutend wartungsarm und wesentlichlanglebiger als herkömmliche E-Lastenräder.Bereits im Juni 2022 wurden die ersten mocci Lastenräder produziert. Im nächstenSchritt folgen Montagedurchläufe, Tests und Zertifizierungen. Zudem laufen dieVorbereitungen für den Ausbau der Fertigung im Jahr 2023. "Wir liegen mit derEntwicklung unseres bahnbrechenden Produkts im Plan und sind mitten in derspannenden Phase des Markteintritts und der Auslieferung an namhafte Kunden", somocci-Gründer Dimitrios Bachadakis, der gemeinsam mit seiner GründungspartnerinYao Wen schon viele Geschäftsideen erfolgreich umsetzte. mocci ist Teil derMünchner CIP GROUP, die aus einem Management-Buy-Out der Siemens AGhervorgegangen ist. Seit über zwei Jahrzehnten nimmt die Gruppe einePionierrolle bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer Geschäftsideen ein.Rund 30 große Unternehmen hat mocci bereits als Pilotkunden gewinnen können.Diese werden mocci Smart Pedal Vehicles ab dem dritten Quartal 2022 im Einsatzhaben. Darunter zum Beispiel die Messe München, Schaeffler und L'Osteria.Privatanleger können am Erfolg des Geschäftsmodells teilhaben, indem sie überein Nachrangdarlehenmit einer Festverzinsung in Höhe von 7 % p.a. in mocciinvestieren. Bei einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Volumen von bis zu 4Mio. EUR können Investoren ab dem 18. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022mindestens 500 EUR und maximal 25.000 EUR anlegen. "Die Finanzierung nutzen wirfür Wachstum, Weiterentwicklung und Expansion", erläutert Dimitrios Bachadakisdiese Chance.Wartungsarm, langlebig und für viele Branchen geeignetmocci verbindet ein komplett neue Antriebs-, Software- und Systemarchitektur mitinnovativen Materialien gepaart mit einen neuartigen Produktionsansatz aus derGroßserienfertigung. Als eine Kerninnovation nutzt mocci eine digitalekettenlose Antriebseinheit. Das Antriebssystem des seriellen Hybriden basiertauf einem Konzept, bei dem die Pedale einen Generator antreiben, der die Energie