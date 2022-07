08:00 Uhr, Schweden: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen.

TOP 4



13:00 Uhr, USA: American Express, Q2-Zahlen.

TOP 5

13:30 Uhr, USA: Verizon Communications, Q2-Zahlen.

Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 22.07.2022 Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR Gfk Verbrauchervertrauen 01:30 JPN Nationaler CPI ex. frische Lebensmittel (Jahr) 01:30 JPN Nationaler VPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) 01:30 JPN Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze (Monat) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Monat ) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Jahr ) 09:15 FRA S&P Global PMI Gesamtindex 09:15 FRA S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09:15 FRA S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09:30 DEU S&P Global/BME PMI Gesamtindex 09:30 DEU S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09:30 DEU S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 10:00 EUR S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 10:00 EUR S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 10:00 EUR S&P Global PMI Gesamtindex 10:30 GBR S&P Global PMI Dienstleistungen 10:30 GBR S&P Global/CIPS Gesamtindex EMI 10:30 GBR S&P Global/CIPS verarbeitendes Gewerbe 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze (Monat) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) 15:45 USA S&P Global PMI Herstellung 15:45 USA S&P Global PMI Gesamtindex 15:45 USA S&P Global PMI Dienstleistungen



