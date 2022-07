PIABO gewinnt Hauke Gierow, früherer Head of Communication bei G DATA CyberDefense, als Direktor für Cybersecurity-Kommunikation (FOTO)

Berlin (ots) - Als führende Full-Service-Agentur für Tech- und

Innovationskommunikation geht PIABO PR (https://piabo.net/) den nächsten großen

Schritt im Bereich Cybersecurity. Mit Kommunikationskonzepten rund um die Themen

IT-Sicherheit, Datenschutz und Compliance bietet PIABO seinen Kunden ab sofort

umfangreiche und einzigartige Expertise an. Dazu holt sich PIABO Hauke Gierow,

den früheren Head of Communication bei G DATA CyberDefense und Fachredakteur für

Cybersecurity bei Golem.de als neuen Direktor ins Team.



Cybersicherheit ist schon längst kein "nice to have" mehr, sondern ein zentraler

Bestandteil des Risikomanagements. Jedes Unternehmen braucht heute neben einer

Strategie für Cybersicherheit auch einen Plan für die Kommunikation, um

nachhaltig Vertrauen bei Kund:innen und Geschäftspartner:innen sichern zu

können. Aus diesem Grund hat sich PIABO nun personell und inhaltlich verstärkt,

um Unternehmen in diesem Bereich kompetent beraten zu können.