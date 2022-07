Ein Schritt in die richtige Richtung. Schulterschluss im Dentalhandel

Wien (ots) - Pluradent und dental bauer - zwei Firmen, die von Ihrem Ursprung im

Mittelstand geprägt sind und über Jahre im gegenseitigen Wettbewerb standen,

haben sich dazu entschieden in Zukunft einen gemeinsamen Weg zu beschreiten.



Beide dentalen Fachhändler genießen in Österreich aufgrund Ihres modernen

Portfolios, umfangreicher Dienstleistungen und konstanter Zuverlässigkeit seit

vielen Jahren hohe Anerkennung in zahnärztlichen Praxen, Zahnkliniken und

zahntechnischen Laboratorien.





"Dentale Kompetenz bündeln, Identität bewahren und Nutzen stiften" lautet dasMotto, unter dem die Verantwortlichen beider Firmen angetreten sind. MichaelBständig von Pluradent und Robert Weinberger von dental bauer kennen den Marktexzellent und sind gemeinsam mit ihren Teams fest davon überzeugt, dass dieserSchritt zukunftsweisend ist. "Der Benefit für unsere Kunden und Geschäftspartnerliegt u.a. darin, dass Ihre bisherigen persönlichen Ansprechpartner dieselbenbleiben" , ergänzen Bständig und Weinberger.Durch den Zusammenschluss entsteht in Österreich ein flächendeckendes Netz fürkompetente Beratung wie auch für sämtliche technische Serviceleistungen, welcheAusfallzeiten in Praxen und Laboratorien verhindern.Nachdem auch die Aufsichtsbehörden grünes Licht für das Konzept erteilt haben,soll der finale Schritt unter das Dach einer gemeinsamen Gesellschaft in denkommenden Monaten abgeschlossen sein.Über Pluradent Austria GmbHPluradent Austria ist eines der führenden Dentalfachhandelsunternehmen inÖsterreich und beliefert Zahnärzte, Zahnkliniken und Dentallabore mitMaterialien, Einrichtungen und Zähnen. Zudem bietet es ein umfangreiches Angebotan Service- und Dienstleistungen. Pluradent steht für wegweisende Konzepte,individuelle Lösungen und kompetente Beratung für Praxis und Labor. DasUnternehmen ist in Österreich an den drei Standorten Wien, Eugendorf/Salzburgund Klagenfurt vertreten. Pluradent Austria gehört zur Pluradent Gruppe. Diesezählt zu den führenden Handels- und Dienstleistungsunternehmen der europäischenGesundheitsbranche und bietet ein umfassendes und innovatives Leistungsspektrumfür Zahnärzte und Zahntechniker an.Nähere Infos unter: www.pluradent.at oder Sie folgen uns auf Facebook @PluradentAustriaGmbHÜber dental bauer GmbH & Co. KGdental bauer gehört zu den führenden Dentaldepots in der D-A-CH-Region und denNiederlanden und bietet überzeugende, kundenfokussierte Serviceleistungen. DasPortfolio des Dentaldepots umfasst, neben dem Fachhandel mit Produkten namhafterHersteller, individuelle Praxisplanung, kreative Designkonzepte, professionelleBeratung zur Existenzgründung und qualifizierten technischen Service.Mit zielgerichteter Expansion und intelligenten Innovationen stellt sich dasUnternehmen erfolgreich den wachsenden Herausforderungen des Marktes und stehtfür fundiertes Know-how, hohe Kundenzufriedenheit, Flexibilität und Kreativität.In Österreich ist dental bauer in Graz und Wien mit einer Niederlassungvertreten.Nähere Infos unter: http://www.dentalbauer.at/ oder Sie folgen uns auf Facebookund Instagram @dentalbaueraustriaPressekontakt:Melanie Müller, MAMarketing ManagerPluradent Austria GmbHmailto:Me.Mueller@pluradent.at+43 664 401 24 72Katharina OsianderMarketingleitungdental bauer GmbH & Co. KGmailto:katharina.osiander@dentalbauer.de+49 911 598 33 170Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164380/5278167OTS: Pluradent