Neckarsulm (ots) - Qualität aus Deutschland und die regionale Ausgestaltung desSortiments spielen bei Kaufland seit jeher eine große Rolle. Nun hat dasUnternehmen eine weitere wichtige Zielmarke erreicht: Bereits heute stammt überdie Hälfte des Fleischs, das in den Kaufland-Fleischwerken bei der Herstellungder Wurstwaren der Eigenmarke K-Classic verwendet wird, vollständig ausdeutschem Ursprung. Das gilt sowohl für Wurstwaren in Selbstbedienung als auchan den Bedientheken. Das Fleisch für die Geflügelwurstprodukte von K-Classic ausden Fleischwerken stammt bereits heute zu 100 Prozent aus deutschem Ursprung.Das bedeutet, dass jeder Schritt der Wertschöpfungskette, von der Geburt derTiere über die Aufzucht bis hin zur Schlachtung und der anschließenden Zerlegungund Verpackung in den Kaufland-Fleischwerken ausschließlich in Deutschlandstattfindet. In den kommenden Monaten wird Kaufland diesen Anteil kontinuierlicherhöhen. Auch die Wurstwaren der Tierwohleigenmarke K-Wertschätze sind ausdeutscher Herkunft."Wir unterstützen die deutsche Landwirtschaft und stehen für eine faire,verlässliche Partnerschaft mit unseren Landwirten und Lieferanten. Mit unserergroßen Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten aus deutschem Ursprungmachen wir es unseren Kunden ganz einfach, sich bei ihrem Einkauf fürlandwirtschaftliche Erzeugnisse aus Deutschland zu entscheiden", sagt StefanRauschen, Geschäftsführer Einkauf Frische Kaufland. "So unterstützen sie nichtnur deutsche Landwirte und regionale Arbeitsplätze, sondern schonen durch kurzeTransportwege auch die Umwelt".Kaufland setzt bei seiner Sortimentsgestaltung auch bei Frischfleisch konsequentauf Produkte aus deutscher Landwirtschaft. So stammen bereits 100 Prozent desSchweinefrischfleischs aus Haltungsform Stufe 2* aus deutschem Ursprung, ebensowie sämtliche Fleisch- und Wurstwaren der Eigenmarke K-Wertschätze inHaltungsform Stufe 3. Für über 200 Obst- und Gemüseartikel sowie mehr als 250Eigenmarkenprodukte aus deutscher Erzeugung, hat Kaufland das Siegel "Qualitätaus Deutschland" eingeführt. Das Siegel erleichtert den Kunden die Orientierungam Warenregal und ist somit ein wichtiger Beitrag zur Erkennbarkeit heimischerlandwirtschaftlicher Erzeugnisse und unterstützt auf diese Weise indirekt dieLandwirte in Deutschland.*Ausnahme Schweinefilet