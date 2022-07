TuneIn und laut.fm verkünden umfassende Partnerschaft / Ab sofort ist das gesamte Angebot der User Generated Radio(TM)-Plattform laut.fm mit ihren über 10.000 Stationen auf TuneIn verfügbar (FOTO)

Berlin (ots) - TuneIn, ein weltweit führender Live-Radio- und

Audio-Streaming-Dienst und laut.fm, Deutschlands führende Plattform für

unabhängige Radiomacher und DJs, geben eine umfassende Partnerschaft bekannt. Ab

sofort ist das gesamte Angebot von laut.fm mit über 10.000 Sendern aller Genres

auf TuneIn verfügbar.



laut.fm bietet unabhängigen Radiomachern und Discjockeys eine Plattform, um

kostenlos und rechtssicher ihren "User Generated Content" als digitalen

Audiostream verfügbar zu machen. Das Webradio-Netzwerk erreicht mit seinen über

10.000 Sendern eine der größten Hörerschaften im digitalen Audiobereich in

Deutschland, und begeistert damit sowohl ein junges, Entertainment-orientiertes

Publikum als auch Liebhaber von Nischeninhalten. laut.fm ist der

reichweitenstärkste deutsche Streaming-Anbieter und bundesweit die Nummer zwei

nach Spotify.





Zu den Top-Stationen von laut.fm gehören unter anderem Sender wie "1000 Oldies"aus Konstanz, "Chillharmonie", ein Mix aus Filmmusik, (Neo-) Klassik, gewürztmit einer Prise Chillout und Jazz, K-Pop Hits, "Darkclub-Radio" aus Hamburg undauch "1 Slow Radio" mit langsamer Musik zum Verlieben.Reichweitenbooster für laut.fm Senderlaut.fms Sender profitieren von der Partnerschaft vorrangig durch dieeinzigartige Verbreitung und Verfügbarkeit der TuneIn App auf über 200Plattformen, Smart Speakern, vernetzten Geräten und auch Connected Cars, durchdie TuneIns 4,7 Millionen Hörer aus Deutschland gewissermaßen an jedem Ort, zuallen Zeiten und in jeder Nutzungssituation ihre Lieblings-Audioinhalte anhörenkönnen.Wichtiger Schritt zur Ergänzung des umfassenden Audio-Angebots von TuneIn inDeutschland"TuneIn ist in Deutschland bisher vor allem als führende digitale Plattform fürRadio bekannt. Dabei sind wir auch übergreifend der weltweit führende Anbieterfür Live-Audio", sagt Stefan Zilch, General Manager und Head of Germany beiTuneIn . "Deutschland ist TuneIns größter Hörermarkt außerhalb der VereinigtenStaaten. Deswegen arbeiten wir im Rahmen einer lokalen Wachstumsinitiative mitHochdruck daran, uns auch hier zunehmend als übergreifenderAudio-Streaming-Dienst zu positionieren, der Radio, News, Live-Sport, Musik undPodcasts aus der ganzen Welt über eine Plattform einfach und breit verfügbarmacht."Die Partnerschaft mit laut.fm ist ein wichtiger Meilenstein für TuneIn auf demWeg eine noch breitere Palette an relevanten lokalen Audio-Inhalten aller Artfür seine Hörer bereitzustellen, von den wichtigsten Nachrichtenmarken desLandes, über marktführende UKW-Sender bis hin zu kleinen und lokalenRadiosendern sowie unabhängigem Nischen-Content. Parallel verfolgt TuneIn das