Der Osten setzt auf Bausparen / LBS mit Halbjahresplus von über 25 Prozent (FOTO)

Potsdam (ots) - Bausparen befindet sich in Ostdeutschland weiter im Aufwind. Bis

zur Jahresmitte hat die LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG ihr Neugeschäft im

Vergleich zu 2021 um 25,9 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro gesteigert. Die

Bausparkasse konnte damit das positive Ergebnis aus dem ersten Quartal noch

einmal deutlich übertreffen. Dies hatte sie mit einem Plus von 14,9 Prozent

abgeschlossen.



"Wir gehen mit Rückenwind und Optimismus in die zweite Jahreshälfte. Das eigene

Zuhause steht bei den Menschen weiterhin hoch im Kurs", erklärt

LBS-Vorstandsmitglied Jens Riemer. Und Bausparen ist gerade in der derzeitigen

Situation ein besonders attraktives Finanzierungs- und Zinssicherungsinstrument.