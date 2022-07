Ingolstadt (ots) - Der Ingolstädter Energiedienstleister meistro ENERGIE GmbH

hat seine Geschäftszahlen für das Jahr 2021 veröffentlicht. Trotz der

anhaltenden Corona-Krise und den Spannungen am Energiemarkt zeigt sich das

Unternehmen als nachhaltig resilient und krisenfest.



- Operativer Gewinn in Höhe von 2 Mio. EURO

- Wachstum auch bei Neukunden und Mitarbeiter:innen

- 175 Mio. Investition in eigene Solarfreiflächen-Anlagen





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Seit über 16 Jahren steht meistro für Sicherheit, Stabilität und Nachhaltigkeitim hart umkämpften Energiemarkt. Über 7.000 mittelständische Kunden mit mehr als25.000 bundesweiten Lieferstellen schenken meistro derzeit ihr Vertrauen. Trotzeines turbulenten Marktumfeldes und den beiden alles beherrschenden Krisen - dieanhaltende Coronapandemie und der Krieg in der Ukraine - steht meistro auf einemstabilen Fundament. Dank langfristiger Planungen und frühzeitig getätigterstrategischer Entscheidungen wurde ein deutliches Wachstum erreicht. So erzieltemeistro im Geschäftsjahr 2021 einen operativen Gewinn in Höhe von 1,967 Mio .EURO, der Jahresüberschuss betrug 1,381 Mio. EURO - eine Überschusssteigerungvon über 56 Prozent ! Norman Köhler, kaufmännischer Geschäftsführer der meistroENERGIE GmbH: "Dieses Geschäftsergebnis hat unsere Erwartungen übertroffen undgezeigt - auch in Hinblick auf die Entwicklung der kommenden Jahre -, dass wirdas Unternehmen resilient aufgestellt haben und dies auch fortwährend weitertun. Wir sind in diesem extrem angespannten Marktumfeld überaus stolz auf dieseerfolgreiche Entwicklung, die wir auch dank unserer Mitarbeiter erreichenkonnten. Diesen Erfolgskurs gilt es in Zukunft konsequent weiterzuverfolgen."Wachstum auch bei Neukunden und MitarbeiternNeben diesem positiven Geschäftsergebnis wurde auch eine Zunahme der Neukundenbei gleichzeitigem längerem Verbleib der Bestandskunden erreicht. FranziskaHuber, Leitung Direktvertrieb: "Trotz des corona- und marktbedingtenangespannten Jahres konnten wir zahlreiche neue Kunden von uns und unseremService überzeugen. Ganz besonders freut es mich, dass uns zudem zahlreichelangjährige Kunden die Treue gehalten haben und unseren guten und fairen Servicezu schätzen wissen." Neben steigenden Kundenzahlen konnte im vergangenen Jahrauch die Anzahl der Mitarbeiter:innen erhöht werden. So gehörten 2020 noch 55Mitarbeiter:innen zur meistro Gruppe, zu Beginn des Jahres 2022 waren es bereits69. Zudem wurden im vergangenen Jahr über 250.000 EUR in Weiterbildungen und