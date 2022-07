Crowd Media sichert sich Mobilfunknetz-Zulassungen für die Einführung von Talking Head-Unterhaltungsprodukten

21. Juli 2022 - Crowd Media Holdings Limited (ASX: CM8 | FWB: CM3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Zulassung für Mobilfunknetze erhalten hat, um seine auf künstlicher Intelligenz basierende Talking Head-Technologie für Unterhaltungsanwendungen in den Niederlanden, Portugal und den Vereinigten Arabischen Emiraten in großem Umfang zu vertreiben.

Die Netzzulassungen wurden von T-Mobile und KPN in den Niederlanden, Vodafone in Portugal und Etisalat in den Vereinigten Arabischen Emiraten erteilt.

Crowd wird das auf KI beruhende Produkt über seine Abonnementabteilung bereitstellen, die Partnernetzwerken, Medienkäufern und Verlegern Apps, Spiele, mobile Unterhaltung und Bildungsangebote zur Verfügung stellt.

Die ersten Telco-Mehrwertprodukte, in die die Talking Head-Technologie von Crowd Media integriert wird, sind die Unterhaltungsanwendungen Bedtime Stories und Astrology VIP.

Bedtime Stories wandelt Kinderbücher in audiovisuelle Elemente um, wobei dem Nutzer die Geschichte von einem digitalen, durch Crowd Medias Talking Head-Plattform generierten Avatar vorgelesen wird. Bei der Auswahl des Buches, das sie anhören möchten, können die Nutzer zwischen verschiedenen KI-generierten Avataren als Geschichtenerzähler wählen. Zusätzlich zu den audiovisuellen Elementen ist auch Text enthalten, um Kindern beim Lesen zu helfen.

Astrology VIP ist eine Anwendung, die tägliche Aktualisierungen auf der Grundlage der vom Benutzer eingegebenen Informationen bietet. Astra, ein digitaler Avatar, bietet dann eine Vielzahl von astrologischen Lesungen an, darunter Horoskope, chinesische Horoskope, Tarotkarten, Numerologie, Traumdeutung und Planetenkonstellationen. Die Benutzer können auch Sprachbefehle verwenden, um mit Astra zu interagieren.

Bei beiden Produkten handelt es sich um browserbasierte Anwendungen, auf die von jedem Computer oder Smart Device aus zugegriffen werden kann, ohne dass eine Software heruntergeladen werden muss, während sich die Nutzer mit ihrer Telefonnummer anmelden.

Bedtime Stories wird in den kommenden Wochen in Portugal und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf den Markt kommen, wobei die Geschichten derzeit auf Portugiesisch und Arabisch lokalisiert werden, während Astrology VIP derzeit auf Niederländisch lokalisiert wird, damit es in den Niederlanden eingeführt werden kann.