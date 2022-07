Q2: Ungebrochene Nachfrage und erfolgreiche Preisanpassungen führen zu starken Ergebnissen - Jahresziel erscheint nun vorsichtig

STEICO hat vorgestern die Zahlen für H1 vorgelegt und die Jahresziele bestätigt. Dank einer ungebrochen starken Nachfrage in allen Regionen sowie durchgeführter Preiserhöhungen wuchs das Unternehmen weiterhin dynamisch und übertraf sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig unsere Erwartungen. Die Guidance mutet nun zunehmend vorsichtig an.



Serie hohen Wachstums hält an: Auf Halbjahressicht legten die Erlöse in allen bedienten Märkten zweistellig zu (u.a. DE +21,8% yoy; FR +16,6% yoy; UK + 49,0% yoy; US +51,9% yoy), sodass insgesamt ein Plus von 27,1% yoy zu Buche stand. Für Q2 impliziert dies ein Wachstum von 26,4% yoy auf 121,6 Mio. Euro, womit unsere Erwartung (MONe: 119,0 Mio. Euro) übertroffen wurde. Damit erzielte STEICO nunmehr das siebte Quartal in Folge eine Wachstumsrate von >20%, was sich u.E. über das zweite Halbjahr hinweg fortsetzen dürfte. So nahm Ende Juni am Standort Casteljaloux die neue Anlage für Holzfaser-Dämmplatten aus dem Trockenverfahren die Produktion auf. In Q3 dürfte die neue Anlage für stabile Dämmplatten aus dem Nassverfahren am Standort Czarna Woda folgen, was in Summe zu einem zusätzlichen Umsatzpotenzial von >45 Mio. Euro p.a. führen sollte.

Skaleneffekte halten Marge auf hohem Niveau: Trotz spürbar gestiegener Inputkosten und einer Materialaufwandsquote von 58,4% (H1/21: 53,6%) lag die EBIT-Marge in H1 mit 16,2% annähernd auf dem Vorjahresniveau (16,7%). Die Preisanhebungen des Frühjahrs trieben die Profitabilität in Q2 sogar auf 17,6% (+280 BP qoq) bzw. ein EBIT von 21,3 Mio. Euro, womit unsere hohe Erwartung deutlich geschlagen wurde (MONe: EBIT 18,7 Mio. Euro bzw. EBIT-Marge 15,7%). Unterm Strich legte das Periodenergebnis i.H.v. 26,9 Mio. Euro (EPS: 1,91 Euro vs. Vj.: 1,50 Euro) sogar leicht überproportional zum Umsatz zu. Der Free Cashflow fiel in H1 aufgrund hoher CAPEX (rund 33,4 Mio. Euro) sowie des Vorratsaufbaus und deutlich gestiegener Forderungen erwartungsgemäß aber negativ aus (-6,0 Mio. Euro).



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 125,00 Euro



Seite 2 ► Seite 1 von 2