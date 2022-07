Said Shiripour Erfahrungen mit "Perfect Agency Business" (FOTO)

Berlin (ots) - Bei Said Shiripour handelt es sich um einen erfolgreichen

Unternehmer und den CEO von EZFunnels. Als 10-Jähriger zog der im Iran (https://

www.thueringer-allgemeine.de/politik/iran-baut-uran-anreicherung-aus-id235576663

.html) geborene Said mit seiner Familie nach Deutschland. Bereits in jungen

Jahren wollte er ein erfolgreicher Geschäftsmann sein. Er glaubte, dass das der

Weg zum Erfolg sei und er dadurch die Möglichkeit haben würde, für seine Familie

zu sorgen.



An der Universität belegte er einen Kurs in Wirtschaftsingenieurwesen. Durch den

Druck seiner Familie und aufgrund seines eigenen Traums, erfolgreich zu werden,

schrieb er sich für ein Studium ein. Doch für ihn schien es nicht das Richtige

zu sein. Er langweilte sich und fand heraus, dass sein Interesse etwas anderem

galt: Online Business. Hier hatte er das Gefühl, dass es in der Zukunft Bestand

hatte.