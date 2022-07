Heimkapital und Remax Germany starten mit "Maxxcapital" exklusive Kooperation zum Immobilien-Teilverkauf / Künftig können sich Eigentümer in den Remax Germany-Standorten zum Teilverkauf beraten lassen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München / Leinfeld-Echterdingen (ots) - Heimkapital, die Immobilienplattform undder Vorreiter im Immobilien-Teilverkauf, wird exklusiver Partner von RemaxGermany, einem der größten deutschen Immobilienmaklernetzwerke. Unter dem Namen"Maxxcapital powered by Heimkapital" können sich Immobilienbesitzer ab AnfangAugust an den mehr als 200 Remax-Standorten in Deutschland persönlich zumImmobilien-Teilverkauf beraten lassen. Durch die enge Partnerschaft im BereichTeilverkauf bieten Remax Germany und Heimkapital all jenen Eigenheimbesitzerneine Lösung, die eine Alternative zum sofortigen Gesamtverkauf ihrer Immobiliesuchen.Neben dem Gesamtverkauf der Immobilie über Makler fragen Eigenheimbesitzer immeröfter flexiblere Konzepte nach, um ihr Immobilienvermögen zu nutzen. DerImmobilien-Teilverkauf kann in dieser Situation die geeignete Lösung sein.Eigentümer verkaufen dabei einen Teil (bis zu 50 Prozent) der eigenen Immobiliezum aktuellen Marktwert, erhalten dafür eine Sofortauszahlung und bleiben dankNießbrauchrecht weiter in ihrer Immobilie wohnen. Das freigesetzte Kapital wirdvon den Besitzern für verschiedene Zwecke genutzt - beispielsweise, um dieImmobilie zu modernisieren oder sich sonstige Wünsche zu erfüllen. Mit der neuenKooperation unter dem Namen "Maxxcapital powered by Heimkapital" reagieren RemaxGermany und Heimkapital auf die steigende Nachfrage nach demImmobilien-Teilverkauf auch bei Maklern und kombinieren die langjährigeErfahrung von Remax Germany mit der Expertise und Infrastruktur von Heimkapital.Die Remax Germany-Makler erweitern damit die Kundengruppe und vervollständigenihr Produktportfolio."Die Zinsen für Immobilienkredite haben sich seit Jahresbeginn fastverdreifacht. Dadurch könnte es bei Wohnimmobilien zu einer Preiskorrekturkommen. Der Teilverkauf eröffnet Verkäufern und Käufern gleichermaßen eineweitere Option, Immobilien als Anlageform flexibler zu handeln. Weil derTeilverkauf Sicherheit und Kapitalfreisetzung ermöglicht, lassen sichInvestmententscheidungen noch individueller an die eigenen Bedürfnisseanpassen", sagt Kurt Friedl, CEO und Gesellschafter von Remax Germany. Der langeZeit starre Immobilienmarkt wird nach den Worten Friedls auch in Deutschlandimmer beweglicher."Der Immobilien-Teilverkauf ist immer noch ein junges Produkt in Deutschland undder Bedarf an Information und Aufklärung unter den Immobilienbesitzern ist nochhoch. Mit Remax Germany haben wir einen vertrauensvollen Partner gewonnen, dermit seinen 850 Maklern in Deutschland mit großer Sachkenntnis zum Teilverkauf