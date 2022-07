Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) bewertet zwei weitere IDnow Lösungen als positiv für den Einsatz der Altersverifikation

München (ots/PRNewswire) - Die Lösungen IDnow Wallet und IDnow eID gelten als

offiziell für die Altersverifikation nach JMStV in Deutschland bestätigt.



IDnow, ein führender europäischer Anbieter im Bereich digitale Identitäten und

Identitätsprüfung, gibt bekannt, dass mit der IDnow

(https://www.idnow.io/de/produkte/identity-wallet/) Wallet und IDnow eID

(https://www.idnow.io/de/produkte/idnow-eid/) , zwei weitere IDnow Lösungen

durch die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) als positiv für den Einsatz

der Altersverifikation bewertet wurden. Damit zählen nun fünf Lösungen der IDnow

Gruppe zu den offiziellen Altersverifikationssystemen (https://www.kjm-online.de

/aufsicht/technischer-jugendmedienschutz/unzulaessige-angebote/altersverifikatio

nssysteme) .





Insbesondere die IDnow Wallet lässt die Nutzer, schneller als je zuvor ihr Alterbestätigen. IDnow ermöglicht mit seinem Digital Identity Wallet, die digitaleIdentität einer Person sicher und geschützt auf dem eigenen Smartphone zuspeichern und für spätere Anwendungsfälle wiederzuverwenden.Die Überprüfung der Identität erfolgt einmalig und in wenigen Schritten durcheine der verschiedenen IDnow Identifizierungsmethoden. Dabei werden die Datenausschließlich auf dem Smartphone des Nutzers gesichert und mit Hilfe des SecureElements verschlüsselt. Eine zentrale Speicherung der Daten erfolgt nicht.Anschließend können Nutzer ihre gespeicherte Identität innerhalb des IDnowÖkosystems für viele verschiedene Anwendungsfälle wiederverwenden. Dadurch wirdden Nutzern des IDnow Wallets eine wiederholte Identitätsüberprüfung erspart.IDnow freut sich, mit der IDnow Wallet(https://www.idnow.io/de/produkte/identity-wallet/) und IDnow eID(https://www.idnow.io/de/produkte/idnow-eid/) zwei weitere, von der KJM alspositiv bewertete Lösungen für die Altersverifikation im Internet anzubieten.Mit seinem breiten Angebot an Identifizierungsverfahren versteht sich IDnow alsstarker Partner für den Jugendschutz in Deutschland.Hintergrund: JugendmedienschutzNach dem deutschen Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) dürfen bestimmtejugendgefährdende Inhalte, wie Glückspiel oder Pornografie, in Telemedien nurdann verbreitet werden, wenn der Anbieter durch geschlossene Benutzergruppensicherstellt, dass nur Erwachsene Zugriff darauf haben. Zur Sicherstellunggeschlossener Benutzergruppen werden sogenannte Altersverifikationssysteme(AV-Systeme) eingesetzt. Um Rechts- und Planungssicherheit zu geben, bietet dieKJM eine Auflistung von geprüften Altersverifikationssystemen (https://www.kjm-online.de/aufsicht/technischer-jugendmedienschutz/unzulaessige-angebote/altersverifikationssysteme) , welche die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.Weitere Informationen können Sie den Pressemitteilungen der KJM entnehmen:1. Positive Bewertung der IDnow Wallet (Juni 2022) (https://www.kjm-online.de/service/pressemitteilungen/meldung/kjm-bewertet-vier-weitere-altersverifikationssysteme-positiv-1)2. Positive Bewertung von IDnow eID (Juni 2022) (https://www.kjm-online.de/service/pressemitteilungen/meldung/kjm-bewertet-vier-weitere-altersverifikationssysteme-positiv-1)3. Positive Bewertung von IDnow AutoIdent (März 2020) (https://www.kjm-online.de/service/pressemitteilungen/meldung?tx_news_pi1%5Bnews%5D=4801&cHash=67625e231ab3b1244c79d6f5612c8182)4. Positive Bewertung von IDnow VideoIdent (Juni 2015 & Oktober 2020) (https://www.kjm-online.de/service/pressemitteilungen/meldung/videoident-kjm-bewertet-weiteres-modul-zur-altersverifikation-positiv)5. Positive Bewertung von IdentityTM (jetzt IDnow) Identity Age Check (April2015)