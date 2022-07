DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Positiv'

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,50 € , was eine Steigerung von +41,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research sieht bei den Aktien der Deutschen Telekom auch nach dem zuletzt guten Abschneiden kurzfristig noch starkes Aufwärtspotenzial. In einem "Catalyst Call" verwies Analyst Robert Grindle unter anderem auf milliardenschwere Aktienrückkäufe der Tochter T-Mobile US, die die Barmittel der Deutschen Telekom auffüllen dürften. Das wiederum werde sich positiv auf den Schuldenstand und die Ausschüttungen an die Aktionäre auswirken. Auch dürfte die Bewertung auf der Basis der freien Barmittel im kommenden Jahr stark anziehen, bislang liege diese unter der von Wettbewerbern. Die fundamentale Einstufung für die Aktien der Deutschen Telekom lautet "Buy" mit einem Kursziel von 26,50 Euro./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 06:53 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.