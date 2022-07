Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 21.07.2022

Kursziel: 10,50 CAD

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Rahmenvertrag mit deutschem Autobauer festigt Equity Story - Positiver Newsflow bleibt vom Markt weitgehend unbeachtet



Rock Tech Lithium hat jüngst die Unterzeichnung eines Rahmenvertrages zur Abnahme von Lithiumhydroxid (LiOH) mit einem deutschen Premium-Autobauer verkündet. Die Details und Implikationen für Rock Tech sind im Folgenden dargestellt:



Abnahmevertrag ermöglicht Vollauslastung der Produktion: Nach Unternehmensangaben befindet sich Rock Tech nach Unterzeichnung des Rahmenvertrages in finalen Gesprächen bzgl. der Präzisierung von Vertragskonditionen. Hierbei sollte es sich u.E. vor allem um Liefermengen handeln. Aufgrund der Preisentwicklungen am Lithiummarkt und der strukturellen Wachstumstreiber im E-Mobilitätssektor könnte der OEM u.E. durchaus bereit sein, höhere Volumina als ursprünglich von Rock Tech angeboten abzunehmen. Unserer Ansicht nach sowie auf Basis bisheriger Unternehmensangaben kann die Unterzeichnung der Abnahmevereinbarung somit im Best Case zu einer vollständigen Kapazitätsauslastung des Converters in Guben führen. Zur Erinnerung: Am 27. Juni wurde bereits eine Abnahmevereinbarung von LiOH mit thyssenkrupp unterzeichnet. Rock Tech geht davon aus, dass auf diesem Wege bis zu 20% der Produktion abgesetzt werden.

Im Hinblick auf die Preisgestaltung der Abnahmevereinbarung werden flexible Bandbreiten vereinbart. Für die Obergrenze kalkulieren wir vorsichtig mit einem 50%-igen Abschlag auf den aktuellen Marktpreis, was rund 47 Tsd. CAD/t LiOH entsprechen würde. Eine Produktion von E-Autos ist u.E. auf dem aktuellen Preisniveau für LiOH nicht wirtschaftlich. Für das untere Ende der Bandbreite nehmen wir nach unserer Einschätzung eine sehr konservative Haltung ein und positionieren uns auf Höhe unserer bisherigen Modellannahme von in der Spitze 19,4 Tsd. CAD/t LiOH.



Rohstoffbedarf bereits weitgehend gesichert: Im abgelaufenen Monat konnten bereits auf der Beschaffungsseite Fortschritte vermeldet werden (siehe Comment vom 08.07.). So wurden mit Transamine, einem schweizerischen Rohstoffhandelsunternehmen, und thyssenkrupp Materials Trading Vereinbarungen zur Belieferung des Produktionsstandortes Guben mit Lithiumspodumen unterzeichnet. Mit Transamine steht man in Verhandlungen zum Aufbau eines Joint Ventures. Dabei soll das Unternehmen neben der Rohstoffversorgung vor allem seine Expertise im Transport von Rohstoffen einbringen.



