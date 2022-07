(neu: Aussagen aus der Journalistenkonferenz, weiterer Hintergrund und neue Analystenstimmen, Aktienkurs aktualisiert.)

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Biopharmazulieferer und Laborausrüster Sartorius bleibt auf Wachstumskurs. Der Konzern verzeichnet in seinen beiden Sparten weiterhin hohe Zuwächse, wenngleich nach der hohen pandemiebedingten Nachfrage im Vorjahr der Corona-Rückenwind überraschend schnell nachlässt. Konzernchef Joachim Kreuzburg sieht die Firma laut Mitteilung vom Donnerstag weiterhin auf gutem Weg zu den Jahres- und Mittelfristzielen, obwohl er mit weniger Corona-bezogenen Erlösen rechnet als bislang. Der Manager verwies aber erneut auch auf die hohen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten und deren Folgen, wie etwa die problematischen Lieferketten. An der Börse zeigten sich die Anleger von der Halbjahresbilanz erfreut - die Aktie stieg kräftig.

Vom Krieg in der Ukraine sei Sartorius vor allem indirekt betroffen, teilte der Dax -Konzern in Göttingen weiter mit. Das Geschäftsvolumen in dem Land sowie in Russland und Belarus zwei war begrenzt, jedoch bekommen auch die Niedersachsen die gestiegenen Kosten in der Logistik und für Energie zu spüren. Zudem seien gewisse Vorprodukte und Rohmaterialien nur zu höheren Preisen zu beschaffen.

Sartorius habe die anziehenden Ausgaben inzwischen weitgehend über Preiserhöhungen an die Kunden weitergeben können, sagte Firmenchef Kreuzburg vor Journalisten. "Wir wollen und müssen in der Balance bleiben." Somit hätten die Kostensteigerungen bisher unter dem Strich keine Auswirkungen auf die Sartorius-Zahlen. Eine Entspannung der Materialsituation erwartet der Firmenlenker absehbar in den nächsten sechs Monaten nicht. Die Lage könne sich womöglich noch zuspitzen - abhängig davon, "inwieweit die chemische Industrie mit Herausforderungen zu kämpfen hat".

Sorgen bereitet dem Sartorius-Chef deshalb vor allem das Thema Energiesicherheit. Der Konzern selbst sei inzwischen in der Lage, statt mit Gas auch mit Öl zu arbeiten. Dafür wurden etwa Dampferzeuger für Prozessenergie am Hauptstandort Göttingen entsprechend umgestellt, an den Lagerkapazitäten für Öl werde gearbeitet. Auch hier habe die Firma bislang die Kosten gut im Griff, jedoch hänge viel auch von der Lage bei Zulieferern und dem Fortschreiten der Energiekrise ab.