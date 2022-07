UBS stuft KONE CORPORATION auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Kone nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Nach der Gewinnwarnung des Aufzugherstellers vor einer Woche beruhigten die Zahlen mit Blick auf eine Erholung in China und die weitere Ergebnisdynamik des Konzerns, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2022 / 15:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben