Im zweiten Quartal ging das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum um 13 Prozent auf 1,68 Milliarden Euro zurück. Der Nettogewinn brach sogar um 86 Prozent auf 203 Millionen Euro ein.

Grund für den heftigen Gewinneinbruch bei Europas größtem Softwarekonzern sind vor allem die Einstellung der Geschäfte in Russland und Belarus. Die Geschäftsaufgabe allein kostete 160 Millionen Euro. Aber auch die Beteiligungen an Start-ups lief nicht so erfolgreich wie im Jahr zuvor.