JPMORGAN stuft ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Franken belassen. Die Schweizer hätten insgesamt solide Ergebnisse erzielt, schrieb Analyst Andrew Wilson am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Er hob den starken Auftragseingang hervor./ag/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 06:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 06:49 / BST





