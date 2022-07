Looking Glass Labs präsentiert GenZeroes auf der Comic-Con International in San Diego vom 21.–24. Juli 2022

Vancouver (British Columbia), 21. Juli 2022. Looking Glass Labs Ltd. („LGL“ oder das „Unternehmen“) (NEO: NFTX, OTC: LGSLF, FWB: H1N), eine führende Web3-Plattform, die auf die Architektur von Non-Fungible Token („NFT“), immersive Metaverseumgebungen, Play-to-Earn-Tokenisierung und virtuelle Einkünfte aus Lizenzgebühren für Aktiva spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass das zu 100 % unternehmenseigene Studio House of Kibaa („HoK“) seine Live-Action-Serie GenZeroes („GenZeroes“ oder die „Serie“) auf der Comic-Con International („Comic-Con“ oder das „Event“), die vom 21. bis 24. Juli 2022 in San Diego stattfindet, vorstellen wird. HoK wird auf der Comic-Con einen 30 x 10 m großen Stand (der „Messestand“) einrichten, um den Teilnehmern einen immersiven Rundgang durch GenZeroes zu ermöglichen, einschließlich täglicher Autogrammstunden mit den wichtigsten Schauspielern und Mitwirkenden.

Der Messestand wird zentrale Aspekte des ersten NFT-getriebenen achtteiligen GenZeroes-Franchise, das auf einzigartige Weise durch Webisoden und Comics realisiert wurde, hervorheben Die Teilnehmer der Comic-Con haben die Möglichkeit, verschiedene GenZeroes-Darsteller zu treffen und um 14:00 Uhr Pacific Time jeden Tag Autogramme von Prominenten wie Aleks Paunovic, Richard Harmon, Bethany Brown, Tahmoh Penikett und Kandyse McClure sowie Ben Sawyer, der die GenZeroes-Comics kreiert hat, zu erhalten. Die Handlung der Science-Fiction-Serie basiert auf den Charakteren und Gruppierungen der NFT-Kollektion von GenZeroes. Inhaber von GenZeroes-NFTs erhalten exklusiven Zugang zu Episoden und andere Vergünstigungen.

HoK setzt die Roadmap von GenZeroes fort, die der NFT-Community im Mai angekündigt wurde. Die Roadmap skizziert den Zeitplan für die Veröffentlichung von GenZeroes, die Markteinführung von Merchandise-Artikeln und die Serienveranstaltungen wie die Comic-Con. Weitere Informationen über die Roadmap und das GenZeroes-Franchise finden Sie auf dem Twitter-Profil (@GenZeroes); die spezifische Ankündigung ist über die folgende URL abrufbar: https://twitter.com/GenZeroes/status/1520187479206219776.