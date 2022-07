Empress Royalty berichtet über ersten Goldguss bei Goldmine Manica

21. Juli 2022 - Empress Royalty Corp. (TSXV:EMPR | OTCQB:EMPYF) („Empress“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/empress-royalty ... ) berichtet über ersten erfolgreichen Goldguss bei der Goldmine Manica („Manica“ oder die „Mine“). Empress besitzt eine Goldlizenz von 3,375% an der Goldmine Manica, die in Mosambik liegt und von Mutapa Mining & Processing LDA („MMP“) betrieben wird.

„Der erste Goldguss auf Manica ist sehr aufregend und ein weiteres Beispiel dafür, dass Empress seine Strategie erfüllt, da ein weiteres Asset innerhalb von 15 Monaten ab Investition in Produktion geht. Mit dieser Entwicklung hat Empress drei Investments mit Cashflow im Portfolio, bei denen man davon ausgeht, dass sie in den kommenden Jahren einen erheblichen Umsatz generieren werden“, sagte Alexandra Woodyer Sherron, CEO & President von Empress. „Wir haben gezeigt, dass unser strukturiertes Geschäftsmodell der Vermögensbildung deutlich höhere Kapitalrenditen generiert. Diese sind eine solide Plattform, während wir unser Portfolio durch stärker wertefokussierte Assets erweitern.“

Abbildung 1 - 3. Neueste Fotos des Besuchs des Managements der Goldmine Manica

Das Investment

Empress hat eine Lizenz- und Kaufvereinbarung über eine Lizenz an den Goldverkäufen von Manica abgeschlossen, wofür eine Gesamtinvestition von 3 Mio. USD erforderlich ist. Die Zahlungen an Empress gemäß der Lizenzvereinbarung basieren auf 3,375% der Erlöse, die durch den Verkauf von Gold aus dem Projekt erzielt werden, bis insgesamt 95.000 Unzen Gold verkauft wurden. Anschließend reduziert sich der Prozentsatz auf 1,125% und wird sich auf Dauer weiter verringern. Die Lizenz wird durch einen erstklassigen Sicherheitsanteil an bestimmten Assets von MMP gesichert.

Die Mine Manica

MMP hat Empress darüber informiert, dass auf Manica der erste Goldguss erfolgt ist. Die Produktion begann mit dem Einsatz von geringgradigem Erz, um alle Teile des Verfahrenskreislaufs in Betrieb zu nehmen. MMP hat Empress darüber informiert, dass Manica bis Ende des Jahres vollständig mit der kommerziellen Produktion begonnen haben soll.