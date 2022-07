EV Technology Group veranstaltet am 25. Juli 2022 eine virtuelle Aktionärskonferenz

Die EV Technology Group wurde im Jahr 2021 mit der Vision gegründet, Kultmarken zu elektrifizieren, und der Mission, den Fahrspaß für das Elektrozeitalter neu zu definieren. Die EV Technology Group treibt durch die Übernahme von Kultmarken, bei der man geliebter Autoerfahrungen ins Elektrozeitalter bringt, die elektrische Revolution voran. Unterstützt von einem breit gefächerten Team an leidenschaftlichen Unternehmern, Technikern und Fahrern schafft die EV Technology Group Werte für ihre Kunden, indem sie das gesamte Kundenerlebnis selbst in die Hand nimmt – durch den Erwerb und die Partnerschaft mit symbolträchtigen Marken mit beträchtlichem Wachstumspotenzial auf einzigartigen Märkten sowie durch die Kontrolle von „End-to-End“-Funktionen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://evtgroup.com/

TORONTO, ON (21. Juli 2022) – Die EV Technology Group Ltd. („EV Technology Group“ oder das „Unternehmen“) (NEO: EVTG, DE: B96A, OTCQB: EVTGF), gibt bekannt, dass sie am 25. Juli 2022 um 10:00 Uhr PST / 13:00 Uhr ET / 18:00 Uhr BST eine virtuelle Aktionärskonferenz abhalten wird. Das Führungsteam wird über jüngste Transaktionen sprechen, insbesondere über die kürzlich angekündigte Übernahme einer Mehrheit an MOKE International. Wouter Witvoet, CEO und Gründer der EV Technology Group, sowie weitere Mitglieder des Managementteams der EV Technology Group werden auf der Telekonferenz sprechen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer