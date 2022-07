VIRALEZE Nasenspray schützt vor hochinfektiösem Omikron im viralen Herausforderungsmodell - vor oder nach Virusexposition

VIRALEZE ist ein Breitspektrum-Barriere-Nasenspray, das von dem Biotech-Unternehmen Starpharma aus Melbourne zur Anwendung in der Nasenhöhle entwickelt wurde, um die Exposition gegenüber Viren zu verringern. VIRALEZE ist in mehr als 30 Ländern zugelassen, darunter in Europa und im Vereinigten Königreich, wo es von LloydsPharmacy vertrieben wird.

MELBOURNE, Australien, 21. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Das Breitspektrum-Nasenspray VIRALEZE von Starpharma hat in einem strengen viralen Herausforderungsmodell gezeigt, dass es Schutz vor einer Infektion mit der hochübertragbaren SARS-CoV-2 Omikron-Variante bietet.

Herausforderungsmodelle werden häufig bei Viruserkrankungen eingesetzt, um die Fähigkeit eines Produkts zur Behandlung oder Vorbeugung einer Infektion zu bewerten.

In dieser Studie, die von Scripps Research in den USA durchgeführt wurde, waren bei 100 % der Tiere, die vor und nach der Omikron-Virus-Challenge mit VIRALEZE behandelt wurden, bis zu vier Tage nach der Challenge keine Viren in Lunge, Luftröhre oder Nasenhöhle nachweisbar.

VIRALEZE war auch dann hochwirksam, wenn es erst nach der Virusexposition eingesetzt wurde - Tiere, die nur nach der Virusexposition mit VIRALEZE behandelt wurden, wiesen am siebten Tag eine >99,999%ige Reduktion der Viruslast in Lunge und Luftröhre auf, verglichen mit Tieren, die mit Kochsalzlösung behandelt wurden. Dieses Ergebnis ist wichtig, weil es darauf hindeutet, dass VIRALEZE auch dann noch einen signifikanten Nutzen hat, wenn es erst nach der Virusexposition eingesetzt wird (z. B. wenn man vergisst, das Spray vor der Exposition in einer Hochrisikosituation anzuwenden).

Diese beeindruckenden Ergebnisse für VIRALEZE stehen im Gegensatz zu den mit Kochsalzlösung behandelten Tieren, bei denen bereits zwei Tage nach der Challenge zu 100 % eine hohe Viruskonzentrationen in Lunge, Luftröhre und Nasenhöhle nachgewiesen wurde.

Dr. Jackie Fairley, CEO von Starpharma, erklärte:

„Länder auf der ganzen Welt sehen sich aufgrund von Omikron-Ausbrüchen einer erheblichen Belastung ihrer Gesundheitssysteme gegenüber. VIRALEZE ist ein zusätzliches Instrument, das in diesen schwierigen Zeiten neben Impfungen eingesetzt werden kann. "

Diese neuen Daten liefern eine weitere in-vivo-Bestätigung dafür, dass VIRALEZE beim Abfangen und Blockieren von Viren in der Nasenhöhle hochwirksam ist. Sie legen nahe, dass VIRALEZE zum Schutz vor einer Infektion mit Atemwegsviren, einschließlich mehrerer SARS-CoV-2-Varianten, und möglicherweise als Postexpositionsprophylaxe zur Verringerung des Schweregrads viraler Atemwegserkrankungen eingesetzt werden könnte.

VIRALEZE spielt auch eine potenzielle Rolle bei der Vorbereitung auf künftige Pandemien, da SPL7013 in VIRALEZE nachweislich ein breites Spektrum von Atemwegsviren hochwirksam blockiert, darunter auch pandemieauslösende Viren, wie mehrere Varianten von SARS-CoV-2, SARS-CoV, MERS-CoV , Grippe A und B und das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) in vitro.