Deutsche Bank - Rücklauf bis 8,15 Euro?

Es bietet sich nun eine Short-Position am Widerstand bei 8,50/8,60 Euro an. Der Stopp könnte bei 8,70 Euro platziert werden. Das Kursziel wäre im Bereich von 8,15 Euro zu sehen. Die Aktien könnten zunächst eine kurze Korrektur einleiten und bis zur Unterstützung bei 8,15 Euro zurückkommen. In der Folge wäre mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen.

Trading-Strategie: