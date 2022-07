DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hellofresh auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hellofresh nach Quartals-Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Kochboxen-Anbieter habe die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Analystin Nizla Naizer am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der nur moderat gesenkte Ausblick liege im Rahmen der bereits gesunkenen Konsensschätzungen./gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 06:53 / CET