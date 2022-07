Verbraucherschützer verklagen Tesla / Bricht Wächtermodus Datenschutz? / CO2-Werbung soll irreführend sein

Lahr (ots) - Der US-Automobilherstellers Tesla hat neue Probleme mit seinen

Fahrzeugen. Offensichtlich nimmt Tesla es beim Datenschutz und der Werbung nicht

so genau. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat am 19. Juli 2022 beim

Landgericht Berlin Klage gegen Tesla erhoben. Der Autokonzern, so der Vorwurf,

verschweige seinen Kunden, dass diese bei Nutzung der Wächter-Funktion zur

Einhaltung der Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verpflichtet

seien und bei Verstößen ein Bußgeld riskierten. Mit dem Wächter-Modus wird die

Umgebung des Fahrzeugs kontinuierlich durch Kameras überwacht. Kritisiert wird

auch die Werbung mit der CO2-freien Produktion. Und das sind nicht die einzigen

Problem, mit denen sich Tesla-Kunden rumschlagen müssen.Die Verbraucherkanzlei

Nutzung von Teslas Wächter-Modus faktisch nicht möglich