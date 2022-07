HypZert feiert 25-jähriges Jubiläum 25 Jahre Qualität in der Immobilienbewertung

Berlin (ots) - In den 25 Jahren seit ihrer Einführung hat sich die HypZert

Zertifizierung als Qualitätsmaßstab für Immobiliengutachter/innen in der

deutschen Finanzwirtschaft etabliert.



Gut 1.400 Zertifizierte und Gäste sowie zahlreiche Gäste aus dem Ausland nahmen

an der Jahrestagung zum HypZert Jubiläum teil und folgten den zahlreichen

Fachseminaren in Berlin oder online im Live-Stream.