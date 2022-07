Netflix Earnings-Update: 7% Kursgewinn nach den Zahlen – Aktie vor dem Turn-Around?

Netflix im Krisenmodus. Gegenüber dem Allzeithoch im Oktober 2021 hat die Netflix Aktie knapp 70 Prozent an Kurswert verloren. Im ersten Quartal des Jahres 2022 war das Wachstum der Abonnenten mit minus 200.000 zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte negativ. 450 von 11.300 Mitarbeitern wurden entlassen und der Ausblick auf das zweite Quartal fiel mit einem prognostizierten Verlust von 2 Millionen Abonnenten noch dramatischer aus. Doch entgegen allen Befürchtungen zog die Netflix Aktie nach Veröffentlichung der neuesten Quartalszahlen um über 7,4 Prozent an.

