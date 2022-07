Bühler startet digitale Service-Markenkampagne mit K16 Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) - "No Friction? No fiction!" heißt die neue B2B-Kampagne zur

Steigerung der Brand Awareness von Bühler Services. Als globaler Marktführer im

Bereich Prozesslösungen für die Nahrungs-, Futtermittel- und Materialindustrie

bietet das Unternehmen seinen Kunden vermehrt integrierte und digitale Services

an.



In Zusammenarbeit mit der B2B-Kommunikationsagentur K16 aus Hamburg hat Bühler

sein Service-Portfolio kommunikativ neu positioniert und in einer digitalen

Awareness-Kampagne gelauncht. Kernelement der Kampagne sind drei 3D-Reels, die

kreativ die reibungslose Produktion in Szene setzen.