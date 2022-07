Solange keine Laborergebnisse vorliegen, müssen sich Geologen bei der Goldexploration auf den Augenschein verlassen. Einer der zuverlässigsten Hinweise für den Bohrerfolg ist das Vorkommen von sichtbarem Gold. Genau dieses Phänomen hat Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FRE:1RF; OTCQB:SITKF) in der laufenden Bohrsaison auf seinem Goldprojekt RC in Yukon bereits sechsmal in den 16 bislang gebohrten Löcher angetroffen - jeweils assoziiert mit definierten Quarzadern in Tiefen zwischen 70 und 293 Metern.

In den Bohrungen 36 und 37 wurde jeweils gleich an zwei Stellen sichtbares Gold festgestellt. (siehe Abbildung 1) Seit Februar 2022 hat das Unternehmen etwa 4990 m Bohrungen in 16 Bohrlöchern abgeschlossen. Das bedeutet Halbzeit bei dem auf 10.000 Meter angelegten Bohrprogramm. Alle Bohrlöcher, die bis dato in der aktuellen Bohrphase abgeschlossen wurden, haben bedeutende Abschnitte mit mineralisierten Quarzgängen im Intrusiv- und Metasediment-Grundgestein durchteuft.

Cor Coe, P.Geo., Director und CEO von Sitka Gold, bemerkte: "Wir sind sehr ermutigt durch die anhaltende Mineralisierung und mehrere Vorkommen von sichtbarem Gold, die beobachtet wurden, während wir sowohl seitlich als auch vertikal in alle Richtungen von Entdeckungsbohrloch 21 in der Blackjack Zone weitergehen. In Anbetracht dessen, was im Bohrkern beobachtet wurde, erwarten wir, dass die Untersuchungsergebnisse aus dieser Phase der bisherigen Bohrungen die bekannte Goldmineralisierung in diesem Gebiet weiter ausbauen und die Parameter eines offenbar sehr bedeutenden intrusionsbedingten Goldvorkommens erhöhen werden. Mit einer ganzjährig befahrbaren Zufahrtsstraße und der Nähe zu weiteren Infrastrukturen wie dem Highway und Stromleitungen befindet sich das Goldprojekt RC in einer idealen Lage für eine zukünftige Erschließung."

Fazit: Es macht Freude zu sehen, wie die ursprüngliche Blackjack-Entdeckung auf dem RC Goldprojekt von Sitka nach allen Richtungen hin wächst und gedeiht. Alle 16 Bohrlöcher der laufenden Saison haben bedeutende Abschnitte mit Mineralisierung durchteuft. Sechsmal wurde sichtbares Gold gefunden. Das deutet auf die Robustheit des Projekts hin. Entsprechend zuversichtlich äußert sich denn auch Sitkas CEO Cor Coe. Da das Projekt ist im Gegensatz zu vielen anderen Projekten im Yukon ganzjährig durch eine Straße erreichbar ist, gibt im Prinzip keinen Grund, nach 10.000 Metern Bohrungen in die Winterpause zu gehen. Es spricht viel dafür, dass Sitka diesen strategischen Vorteil nutzen könnte, um (wie im vergangenen Winter) ganzjährig weiter zu bohren. Für den Markt zählt schließlich nicht nur die Entdeckung als solche, sondern auch die Entdeckungsgeschwindigkeit. Hier könnte Sitka punkten.

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Goldinvest auf LinkedIn folgen!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sitka Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.