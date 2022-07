Heidelberg (ots) - Wer bei der GFN GmbH (https://www.gfn.de/) zum/zur

Fachinformatiker:in umschult oder sich zum/zur IT-Administrator:in weiterbildet,

spart sich zukünftig die Stellensuche: Das auf IT und digitale Themen

spezialisierte Weiterbildungsunternehmen bietet arbeitsuchenden Teilnehmer:innen

ab sofort eine Jobgarantie nach erfolgreichem Abschluss an. Möglich macht dies

die Zusammenarbeit mit der Amadeus FiRe AG, einem der deutschlandweit größten

Personaldienstleister für Fach- und Führungskräfte und seit 2020

Muttergesellschaft von GFN.



"Wir wollen nicht nur Wissen vermitteln, sondern Menschen mit konkreten

Angeboten in den Job und beruflich voranbringen", erklärt Nils Manegold,

Geschäftsführer von GFN, die Motivation des Unternehmens. "Neue Kompetenzen

aufbauen, Zertifikate oder sogar einen Berufsabschluss erwerben und dann direkt

in den Job - diese Sicherheit wünscht sich jeder und jede Arbeitsuchende. Wir

können das unseren Teilnehmenden in Zukunft auch bieten."





Als Marktführer für die Umschulung zum/zur Fachinformatiker:in Systemintegrationgibt GFN schon seit Jahresbeginn die Einstellungszusage an erfolgreicheUmschüler:innen weiter. Nun sollen auch die Absolvent:innen verschiedenerWeiterbildungen von den Unternehmenssynergien profitieren: Ab sofort dürfen sichauch angehende IT-Service-Techniker:innen, IT-Service-Fachkräfte sowieMicrosoft-zertifizierte Azure-, Modern Desktop- undEnterprise-Administrator:innen auf einen schnellen Berufsstart freuen.In sicherer Festanstellung praktische Erfahrungen sammelnDie Einstellungszusage gilt deutschlandweit und beinhaltet einen unbefristetenArbeitsvertrag bei der Amadeus FiRe AG. Dank zahlreicher regionalerNiederlassungen können auch geografische Wünsche berücksichtigt werden. "Wirfreuen uns über diese Zukunftschance für unsere Absolvent:innen", so Manegold."Mit finanzieller Sicherheit praktische Erfahrungen sammeln und die eigenenQualitäten in spannenden Tätigkeitsfeldern unter Beweis stellen - davonprofitieren gerade Quer- oder Wiedereinsteiger:innen nach einer beruflichenAuszeit sehr."Die GFN-Absolvent:innen starten direkt im Folgemonat nach ihrem Abschluss in denJob, auf Wunsch auch bis zu drei Monate später. Wer von diesem Angebot Gebrauchmachen will, muss seine Umschulung oder Weiterbildung bei GFN im Erstversucherfolgreich bestanden haben, als Fachinformatiker:in mindestens mit Gesamtnotebefriedigend. Zusätzlich werden Deutschkenntnisse auf Sprachniveau C1vorausgesetzt.Auf die erfolgreich vermittelten Absolvent:innen warten abwechslungsreicheAufgaben in den Bereichen System-, Netzwerk und Cloud-Administration, Helpdeskund Technischer Support, IT-Service- und Projektmanagement oder Beratung. EineJobgarantie für weitere Abschlüsse ist in Planung.Über die GFN GmbHDie 1997 gegründete GFN GmbH (http://www.gfn.de) begleitet als einer der größtenBildungsanbieter mit IT-Spezialisierung deutschlandweit Menschen bei ihrerWeiterbildung und beruflichen Neuorientierung. Der Schwerpunkt liegt aufmarktaktuellen IT-Umschulungen und -Weiterbildungen in den Bereichen IT,Marketing und Projektmanagement für Arbeitsuchende sowie auf bedarfsorientiertenCoachings. Darüber hinaus bietet GFN IT-Trainings für Berufstätige sowiespezielle Unternehmensschulungen an. Kooperationen mit führenden Herstellern derSoftwarebranche sowie ein ausgezeichnetes Netzwerk zu Bildungspartnerngewährleisten ein hochwertiges, am fachlichen und technologischen Fortschrittorientiertes Schulungsangebot. Dies bestätigt auch eine Auswertung derBundesagentur für Arbeit, laut derer GFN Marktführer für die Umschulung zum/zurFachinformatiker:in Systemintegration ist. GFN betreibt über 200 Trainingscenterund Kooperationsstandorte in ganz Deutschland und darüber hinaus auch digitaleortsunabhängige Kurse und Coachings.