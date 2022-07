Höherer Leitzins: EZB vollzieht endlich überfälligen Schritt / Genossenschaftsverband Bayern fordert ein Überdenken der kürzlich beschlossenen Kapitalpuffer

München (ots) - Mit Zustimmung hat der Genossenschaftsverband Bayern (GVB) auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) reagiert. "Mit einer Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte hat die EZB einen entschlossenen Schritt im Kampf gegen die Rekordinflation gewagt", kommentierte GVB-Präsident Gregor Scheller das Vorgehen der Notenbank am Donnerstag in München. "Damit ist die Negativzinsphase vorüber und bei allen Herausforderungen ist das ein wichtiger Beitrag zur Normalisierung der Geldpolitik."

Die Zinsanhebung kommt zu einer Zeit großer Unsicherheiten. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs, einem ungewissen weiteren Verlauf der Corona-Pandemie, Lieferengpässen, Rezessionsängsten und infolge all dessen volatilen Wertpapiermärkten, sollten nun dringend auch der antizyklische und der sektorale Kapitalpuffer überdacht werden. Beide Entscheidungen zehren Eigenkapital der Banken auf, das eigentlich dringend zur Kreditvergabe benötigt würde, was Kredite zusätzlich verteuert. "Solche Maßnahmen passen nicht mehr in die Zeit", sagte Scheller.