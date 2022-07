Belgiens Parlament stimmt Nato-Beitritt von Finnland und Schweden zu

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die belgische Abgeordnetenkammer hat einem Beitritt von Finnland und Schweden zur Nato zugestimmt. In der Nacht zum Donnerstag sei ein entsprechender Gesetzentwurf gebilligt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Belga. Am 5. Juli hatten Vertreter der 30 Mitgliedstaaten der Nato die für die Aufnahme von Schweden und Finnland notwendigen Beitrittsprotokolle unterzeichnet. Bevor sie in Kraft treten können, müssen sie allerdings noch von den Mitgliedstaaten ratifiziert werden. An diesem Verfahren ist meist auch das nationale Parlament beteiligt. Deutschland und zahlreiche andere Nato-Staaten haben bereits ihre Zustimmung für die Norderweiterung des Verteidigungsbündnisses gegeben. Finnland und Schweden hatten den Beitritt nach dem russischen Angriff auf die Ukraine beantragt./mjm/DP/zb