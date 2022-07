VIRALEZE(TM) Nasenspray schützt vor hochinfektiösem Omikron im viralen Herausforderungsmodell - vor oder nach Virusexposition

Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - Das Breitspektrum-Nasenspray

VIRALEZE(TM) von Starpharma hat in einem strengen viralen Herausforderungsmodell

gezeigt, dass es Schutz vor einer Infektion mit der hochübertragbaren SARS-CoV-2

Omikron-Variante bietet.



VIRALEZE(TM) ist ein Breitspektrum-Barriere-Nasenspray, das von dem

Biotech-Unternehmen Starpharma aus Melbourne zur Anwendung in der Nasenhöhle

entwickelt wurde, um die Exposition gegenüber Viren zu verringern. VIRALEZE(TM)

ist in mehr als 30 Ländern zugelassen, darunter in Europa und im Vereinigten

Königreich, wo es von LloydsPharmacy vertrieben wird.