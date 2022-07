Fabled Silver Gold gibt den Abschluss der ersten Tranche der Privatplazierung bekannt

Vancouver, British Columbia, 21. Juli 2022 – Fabled Silver Gold Corp. (“Fabled” oder das “Unternehmen”) (TSXV: FCO; OTCPK: FBSGF und FSE: 7NQ0) freut sich bekanntzugeben, dass es am 21. Juli 2022 die erste Tranche (die "erste Tranche") einer nicht vermittelten Privatplatzierung, die am 23. Juni 2022 bekanntgegeben wurde (das "Angebot"), abgeschlossen und 5.940.000 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,07 C$ pro Einheit für einen Bruttoerlös von 415.800 C$ ausgegeben hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine "Einheiten-Aktie") und einem Warrant auf den Kauf von Stammaktien (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine Warrant-Aktie") zu einem Preis von 0,12 C$ innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschluss des Angebots.