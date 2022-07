Beijing (ots/PRNewswire) - "Nördlich und südlich des Tianshan-Gebirges sieht man

üppiges Weideland; die Wüste Gobi hat sich in fruchtbare Felder verwandelt, die

mit geschmolzenem Schnee bewässert werden..." Der Text des beliebten Volkslieds

"Xinjiang ist ein wunderbarer Ort" vermittelt ein wahres Bild von Chinas

Autonomer Region Xinjiang-Uigur.



Das Tianshan-Gebirge, das sich über Tausende von Kilometern über Chinas

nordwestliche Grenze erstreckt, teilt Xinjiang in zwei Hälften. Der chinesische

Präsident Xi Jinping hat schon immer eine große Zuneigung zum Tianshan-Gebirge

und zu Xinjiang empfunden. Während seines jüngsten Besuchs überzeugte sich Xi

sowohl vom Frieden und der Stabilität der Gesellschaft in Xinjiang als auch vom

Wohlstand, der sich aus der florierenden Wirtschaft auf beiden Seiten des

Tianshan-Gebirges ergibt.





Präsident Xi besuchte Xinjiang zwischen dem 12. und 15. Juli. Er inspizierteneun Orte in drei Städten und nahm an einer Nachbesprechung und sieben Sitzungenteil. "Die hohen Erwartungen des Präsidenten zeigten sich deutlich in seinemvollgepackten Terminkalender und in der Lebhaftigkeit und Intensität derDiskussionen, an denen er teilnahm.Von einer abgelegenen Ecke zu einem zentralen KnotenpunktXinjiang, das relativ abgeschlossene Hinterland, spielt jetzt eine wichtigeRolle in der von China vorgeschlagenen Gürtel- und Straßeninitiative (BRI). DerWert des Außenhandels erreichte in den ersten fünf Monaten dieses Jahres mehrals 67,4 Milliarden Yuan (9,99 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 30,9Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.Der internationale Landhafen von Urumqi, der dasChina-Europa-Eisenbahn-Expresszentrum und eine umfassende Zollfreizone umfasst,ist ein wegweisendes Projekt für den Aufbau der BRI in der Region.Seit seinem Bau im Jahr 2015 hat das Landhafengebiet über 30 Milliarden Yuan(etwa 4,44 Milliarden US-Dollar) an Investitionen angezogen und mehr als 340Unternehmen angezogen. Außerdem wurde ein Projekt zum grenzüberschreitendenelektronischen Geschäftsverkehr durchgeführt.Bis Juni 2022 wurden im Landhafengebiet mehr als 5.900 Güterzugfahrten zwischenChina und Europa auf 21 Strecken durchgeführt, die 26 Städte in 19 europäischenund asiatischen Ländern und Regionen miteinander verbinden. Die Züge befördernüber 200 Warenkategorien, von Waren des täglichen Bedarfs und Bekleidung bis hinzu mechanischen Geräten und Baumaterialien."Mit dem Voranschreiten der Gürtel- und Straßenkooperation ist Xinjiang nichtlänger eine abgelegene Ecke, sondern ein Kerngebiet und ein Knotenpunkt", sagteXi bei einem Besuch des internationalen Landhafens von Urumqi.Eine neue VisionXinjiang, das ein Sechstel des chinesischen Territoriums ausmacht, ist dieHeimat von 13 ethnischen Gruppen, sechs großen Religionen und mehr als 25Millionen Menschen. Es war schon immer eine Region mit strategischem Wert."Auf unserer Reise in die neue Ära werden wir uns bemühen, Xinjiang zu einemschönen Ort zu machen, der vereint, harmonisch und wohlhabend ist, mit einerfortschrittlichen Kultur, einem glücklichen Leben für alle und einer gesundenökologischen Umwelt", sagte Xi auf seiner Reise und rief dazu auf, einangemessenes Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher und sozialer Entwicklungund dem Schutz der Umwelt zu finden.Die Region hat von 2010 bis 2019 eine robuste ökologische Entwicklungdurchlaufen, mit einem Nettozuwachs von über 113 Millionen mu (rund 7,53Millionen Hektar) ökologisch funktionsfähiger Flächen, wie die jüngste Land- undRessourcenerhebung von Xinjiang ergab.Bis 2019 wurden in der Region mehr als 183 Mio. mu (etwa 12,2 Mio. Hektar)Wälder, 780 Mio. mu (etwa 52 Mio. Hektar) Grünland, 22,87 Mio. mu (etwa 1,52Mio. Hektar) Feuchtgebiete und 33,18 Mio. mu (etwa 2,21 Mio. Hektar) Flüsse undSeen registriert.Xinjiang plant die Einrichtung des Kalamaili-Nationalparks und desKunlun-Gebirgs-Nationalparks, die ersten ihrer Art in der Region, um bedrohteArten und lokale Ökosysteme zu schützen.Nach Angaben der lokalen Regierung hat sie sich für den 14. Fünfjahresplan(2021-25) ein durchschnittliches jährliches BIP-Wachstum von über 6 Prozent zumZiel gesetzt und plant, jährlich durchschnittlich 460.000 neue städtischeArbeitsplätze zu schaffen und die städtische Arbeitslosenquote unter 5,5 Prozentzu senken.https://news.cgtn.com/news/2022-07-20/Beyond-the-Tianshan-Mountains-Xinjiang-is-a-land-of-wonders-1bOC9Tg3HRS/index.htmlVideo https://www.youtube.com/watch?v=FG10zU9nuzIPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/141869/5278651OTS: CGTN