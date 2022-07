Allterco - ein smartes Investment



Die Allterco JSCo ist eine Aktiengesellschaft bulgarischen Rechts, die Smart Home-Produkte entwickelt und unter der Marke "Shelly" vornehmlich in Europa über die eigenen Websites (D2C) und B2B-Partner vertreibt. Historisch hat das 2003 gegründete Unternehmen seinen Ursprung im Telekommunikationssektor, sich aber seit 2013 zunehmend auf Smart Home-Produkte spezialisiert und in 2019 bzw. 2021 die verbliebenen Telekommunikations- sowie übrige nicht strategische Aktivitäten veräußert.

Der Markt für Smart Home-Produkte ist in vielen Regionen der Welt noch in einer frühen Phase der Entwicklung und verzeichnet daher hohe Wachstumsraten. So soll das durchschnittliche Wachstum in Europa bis 2026 knapp 20% p.a. betragen und ein Marktvolumen von 6,3 Mrd. USD erreichen. Neben der zunehmenden Adaption von Smart Home-Produkten in der Bevölkerung wird dieses Wachstum maßgeblich durch die flächendeckende Internet-Penetration und den Breitbandausbau strukturell gefördert.

Angesichts der attraktiven Perspektiven ist das Wettbewerbsumfeld im Smart Home-Markt als äußerst kompetitiv zu bezeichnen. Gegenüber vergleichbaren Wettbewerbern wie Homeatic, Fibaro oder Sonoff differenziert sich Allterco jedoch erfolgreich durch die Kompatibilität mit den meisten gängigen Smart Home-Plattformen (Google Home, Alexa, Apple HomeKit, etc.) und -Geräten fremder Hersteller sowie durch das breite Einsatzspektrum (z.B. Einbau der Produkte direkt am Stromnetz). Darüber hinaus kann das Unternehmen aufgrund seiner Finanzkraft, schlanker Kostenstrukturen und der internen F&E-Kompetenz schnell auf Marktgegebenheiten reagieren und Innovationen vorantreiben. Dass diese Wettbewerbsvorteile von den Kunden wahrgenommen und geschätzt werden, veranschaulicht die durchschnittliche, organische Wachstumsrate von 78% p.a. im Bereich Smart Home (2017-2021) und die überaus positive Bewertungshistorie bei führenden Distributionsplattformen wie etwa Amazon.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 28,00 Euro