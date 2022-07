Seite 2 ► Seite 1 von 2

Güstrow (ots) - Mit ihren auf das Hotelgewerbe spezialisiertenRecruiting-Methoden ermöglichen Steve Heinecke und Alexander LaubnerUrlaubsresorts, Apartmentanlagen und Hotels sich im "War of Talents" zubehaupten. Dabei liegt der Fokus der beiden Gründer von Performance Hotel nichtauf einer langatmigen Analyse, wie der Fachkräftemangel in der Brancheentstanden ist, sondern wie er schnellstmöglich behoben werden kann. "Wir machenunsere Kunden mit unseren Marketing-Strategien gezielt sichtbar - alsattraktivste und authentischste Arbeitgeber in ihrer Region!""Personalgewinnung ist Chefsache", sagen die beiden Marketing-Experten. Siekennen das Problem, das seit Jahren dem Gastgewerbe wachsende Sorgen bereitet.Schon vor Corona hatte die Branche um Mitarbeiter zu kämpfen. Wer es bis dorthinschon schwer hatte, wurde durch die Pandemie endgültig in Existenznöte gebracht.Die Übrigen erholen sich nur langsam. Gute Mitarbeiter, die zu Beginn derLockdowns gekündigt hatten, haben längst andere Anstellungen gefunden und kommenselten zurück. Ohne ausreichend qualifiziertes Personal leidet die Qualität.Oftmals führt dies zusätzlich zu Schließungen von Teilbereichen und somit zuspürbaren Umsatzeinbußen. Die Unternehmen kämpfen also an mehreren Frontengleichzeitig. Die Energie, die sie dabei aufbringen, verpufft oft genugergebnislos.Steve Heinecke und Alexander Laubner wissen, wie die Branche gutes Personal vonsich überzeugen und zu einem Wechsel animieren kann. Durch ihre Erfahrung imMarketing und Recruiting im Gastgewerbe kennen sie die richtigen Wege, umqualifizierte Fachkräfte anzusprechen und abzuholen. "Es gibt die Fachleute ja.Man muss aber wissen, wo man diese erreicht und wie man diese für sich gewinnenkann. Mit unserer bewährten Methode können Hoteliers aus dieser Negativspiraleausbrechen und sich einen Vorsprung verschaffen, um den Erfolg am Markt ausbauenund sichern zu können."Mit den richtigen Methoden Gäste und Mitarbeiter anziehenUm sowohl potenzielle Mitarbeiter als auch Gäste anzusprechen, verfolgen dieExperten Steve Heinecke und Alexander Laubner durchdachte Methoden. "Die Lageist für viele dramatisch - aber mit ihren Versuchen, Personal und Gäste zugewinnen, setzen Hoteliers immer wieder am falschen Ende an." Statt weiterhinwenig zielführende Anzeigen dort zu schalten, wo die Fachkräfte nicht zu findensind und Feriengäste über diverse Buchungsportale auf sich aufmerksam zu machen,setzen die beiden Experten auf Direktvermarktung. Nicht umsonst weisen Kunden