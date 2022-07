Zwölf Millionäre und eine Gewinnsumme von rund 295 Millionen Gewinne im ersten Halbjahr 2022 - Bayeriesche Spielbanken verzeichnen steigende Besucherzahlen (FOTO)

München (ots) - "Das kann sich sehen lassen: Im ersten Halbjahr 2022 gab es

bereits zwölf neue LOTTO-Millionäre und 64 Spielteilnehmerinnen und

Spielteilnehmer in Bayern konnten sich über sechsstellige Gewinnsummen freuen.

So kann es im zweiten Halbjahr weitergehen," berichtet Claus Niederalt,

Präsident der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung. An die Gewinner im

Freistaat schüttete die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung insgesamt

in den ersten sechs Monaten des Jahres rund 295 Millionen Euro aus. Erfreut

präsentiert Niederalt auch die Ergebnisse der Bayerischen Spielbanken: "Seit

Wiedereröffnung der Häuser läuft es in unseren Spielbanken in Bayern wirklich

gut. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch mit den Ergebnissen des zweiten

Halbjahres zusammen die Ergebnisse des letzten Vor-Corona-Jahres übertreffen

werden."



Bei einem Gesamtumsatz von 605,44 Millionen fließen rund 212 Millionen Euro an

Lotterie- und Sportwettsteuer, Gewinnabführung und Spielbankabgabe für

gemeinnützige Zwecke in die Bayerische Staatskasse. Diese Mittel ermöglichen

zusätzliche Leistungen insbesondere im Bereich Sportförderung, Kulturförderung,

Denkmalpflege und sonstigen öffentlichen Bereichen, die sonst nicht oder nur

schwierig realisierbar wären. Sie kommen damit allen Bürgerinnen und Bürgern im

Freistaat zugute.