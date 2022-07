Fehlende Wertschätzung in Pflegeberufen - Wie man sich als Arbeitgeber attraktiv für die Pflegekräfte von morgen macht (FOTO)

Bielefeld (ots) - Michael Moskal ist Recruitingexperte für die Pflegebranche.

Gemeinsam mit David Neumann führt er das Unternehmen Pflegekraft.de, das

Pflegeheime, Krankenhäuser und Pflegedienste bei der Suche nach geeigneten

Fachkräften unterstützt. Auf Grundlage einer ganzheitlichen Strategie erhalten

Pflegebetriebe mehr Bewerbungen von qualifizierten Fachkräften, um

Personalengpässe zeitnah und effizient auszugleichen.



Der Personalmangel in der Pflege ist insbesondere seit der Corona-Pandemie in

aller Munde. Jahr für Jahr bleiben zahllose Stellen unbesetzt, weil

qualifizierte Fachkräfte fehlen. Reserven, um Personalausfälle zu kompensieren,

gibt es kaum. Ohne jeden Zweifel steuert unsere Gesellschaft auf ein immer

größer werdendes Problem zu. Um Personalengpässe aufzufangen, müssen viele

Beschäftigte Mehrarbeit leisten. Hohe körperliche und psychische Belastungen

sind die Folge. Immer mehr Pflegefachkräfte leiden unter Zeitdruck, Überstunden

und Schichtdienst an Wochenenden und Feiertagen. Das Resultat: unzufriedene

Mitarbeiter und berufliche Zweifel. "Viele Fachkräfte sind zunehmend gefrustet",

weiß auch Michael Moskal, Recruitingexperte für die Pflegebranche. "Immer öfter

steht die Frage im Raum, den Arbeitgeber vielleicht sogar zu wechseln."