Anfang 2011 markierte Aixtron seinen vorläufig letzten Höhepunkt bei 34,08 Euro und tauchte anschließend zur Unterseite ab. Dabei ging es bis 2016/2017 auf ein Niveau um drei Euro abwärts, erst anschließend kehrte wieder Schwung in die Aktie zurück und drückte die Notierungen bis Ende Mai auf ein Jahreshoch von 28,18 Euro aufwärts. Die letzten Wochen über waren von kurzzeitigen Abschlägen geprägt, allerdings verhinderte der 50-Wochen-Durchschnitt Schlimmeres und lockte wieder Käufer an. Ein Blick auf den Tageschart seit Mitte Juni zeigt dabei eine inverse SKS-Formation, die im heutigen Handelsverlauf versucht wird auf der Oberseite aufgelöst zu werden. Im Erfolgsfall könnten neuerliche Jahreshochs bevorstehen.

SKS vor Auflösung

Nachhaltige Tagesschlusskurse oberhalb von mindestens 25,75 Euro dürften einen neuerlichen Kurssprung befeuern, zunächst an die Jahreshochs bei 28,18 Euro. Weitere Ziele ließen sich auf der Oberseite bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs sogar an den Verlaufshochs aus 2011 um 34,08 Euro ableiten. Entsprechend bietet sich hier ein kurz- bis mittelfristiges Long-Engagement an. Sollte der Bereich um den EMA 200 bei aktuell 20,94 Euro dagegen bärisch gekreuzt werden, müssten Abschläge in den Bereich einer Mitte März gerissene Kurslücke zwischen 18,56 und 18,84 Euro einkalkuliert werden. Ein weiteres Ziel auf der Unterseite könnte das Niveau um 15,20 Euro darstellen.