WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP hat wegen der Kosten infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine und wegen schwacher Lizenzgeschäfte seinen Ergebnisausblick gekappt. Doch das Tagesgeschäft läuft insbesondere bei der Cloudsoftware zur Nutzung über das Netz nach Angaben des Managements so gut, dass die Walldorfer am Donnerstag eine Erhöhung der Ziele für 2025 in Aussicht stellten. Derzeit hat der Konzern aber noch mit den Sonderkosten wegen des Ukraine-Kriegs, hohen Investitionen ins Cloudgeschäft sowie dem düsteren wirtschaftlichen Umfeld zu kämpfen, was die Gewinne im vergangenen Quartal abschmelzen ließ.

Am Markt kam das schlecht an, die Aktie verlor am Nachmittag 4,9 Prozent auf 86,25 Euro. Da half auch ein neuerliches Aktienrückkaufprogramm über bis zu 500 Millionen Euro kaum, mit dem SAP Papiere für die anteilsbasierte Vergütung erwerben will. Mit dem Abschwung vor allem von Tech-Werten in diesem Jahr war auch der SAP-Kurs unter Druck geraten, Anfang Januar war das Papier noch fast 125 Euro wert gewesen.