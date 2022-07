Schneider Electric gewinnt Preis für energieeffiziente Lösung des Jahres

Schneider Electric erhält fünf Auszeichnungen bei den griechischen Energy Mastering Awards 2022, darunter für die energieeffiziente Lösung des Jahres

Mit reiner Luft betriebene SF 6 -freie Mittelspannungsschaltanlage SM AirSeT ermöglicht Industrie- und Versorgungsunternehmen eine Reduzierung der Umweltbelastung und ebnet den Weg für Optimierung von Wartung und Betrieb

Kürzlich überarbeitete F-Gas-Verordnung der EU belegt Notwendigkeit dieser lang erwarteten Technologie

RUEIL- MALMAISON, Frankreich, 21. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Schneider Electric, weltweit führend in der digitalen Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, wurde bei den griechischen Energy Mastering Awards 2022 mit dem Preis für die energieeffiziente Lösung des Jahres ausgezeichnet.

Die grieschichen Energy Mastering Awards würdigen Best Practices im verantwortungsvollen Umgang mit Energie auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft. Die Preisträger werden auf Basis ihrer Fähigkeit ausgewählt, Kunden zur kontinuierlichen Verbesserung ihrer Energie- und Umweltleistung zu mobilisieren – einschließlich der Steigerung ihrer Energieeffizienz und der Senkung von Betriebskosten. Der Preis für die energieeffiziente Lösung des Jahres ging an Schneider Electric. Der Tech-Konzern konnte mit erfolgreichen Lösungen und Partnerschaften zur Erreichung eines effektiven Energiemanagements sowie zur verbesserten Energieeffizienz städtischer Infrastrukturen (Smart Cities) überzeugen.

In der Kategorie „Energieeffiziente und -sparende Produkte, Technologien und Dienstleistungen" wurde die Impact-Company Schneider Electric für ihre SF 6 -freie Mittelspannungsschaltanlage SM AirSeT ausgezeichnet. Das Unternehmen erhielt den Preis aufgrund seines Mitwirkens zur Senkung der Gesamtbetriebskosten für den Kunden sowie für seinen Beitrag zu einer nachhaltigeren Umwelt. Schneider Electric engagiert sich auch weiterhin darin, Unternehmen durch den Einsatz innovativer, umweltfreundlicher Produkte beim Erreichen einer Netto-Null-Bilanz zu unterstützen.

Die nun ausgezeichnete SM AirSeT ist eine luftisolierte Schaltanlage für die Sekundärverteilung der Mittelspannung, die speziell für gewerbliche und industrielle Gebäude sowie kritische Infrastrukturen entwickelt wurde. Die klimafreundliche und nativ digitale Anlage verwendet für die Schaltung eine Kombination aus reiner, trockener Luft und Vakuumisolierung. Dadurch kann sie auf das klimawirksame Treibhausgas SF 6 verzichten und ermöglicht einen nachhaltigeren Netzbetrieb der sicher und zuverlässig ist. Die Technologie hat sich in der Praxis bereits bei Energieversorgern wie E.ON in Schweden, GreenAlp in Frankreich, EEC Engie in Neukaledonien und Azienda Trasporti Milanesi in Italien bewährt.