Weiterhin wird sich die Nachfrage nach sauberer Energie im Rahmen der beginnenden Elektrorevolution in den kommenden Jahren und Jahrzehnten stark erhöhen, wenn nicht gar Vervielfachen. Millionen von Elektrofahrzeugen werden in den nächsten Jahren neu auf die Straßen kommen. Diese wollen mit grüner Energie „betankt“ werden. Ein rascher und starker Ausbau des bestehenden Energiemix ist dafür die Bedingung.

Sowohl die USA als auch die EU stufen die Kernenergie aktuell ganz klar als „grüne Energie“ ein, sprich als Energieerzeugungsform, die wenig bis gar keine CO²-Emmissionen in die Luft bläst. Ein wichtiges Kriterium hinsichtlich ambitionierter Ziele zur Erreichung verschiedenster Kennmarken um den Klimawandel zu verlangsamen und in jüngerer Zeit zu verzeichnende Umweltkatastrophen zu verhindern. Ebenso wenige CO²-Emmissionen lassen sich zwar auch durch Wind und Sonne erreichen, aber mangels größerer Speicherkapazitäten eben nicht gleichmäßig und ständig verfügbar (Stichwort: Grundlast bzw. Grundlastfähigkeit – Informationen zu diesen Zusammenhängen finden sich im neuen Uranreport der Swiss Resource Capital AG, der unter folgendem Link abgerufen werden kann: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ ).

Gerade beim Kernenergiebrennstoff Uran, aber auch bei anderen wichtigen Materialien, etwa für Windräder oder Photovoltaikanlagen, zeichnet sich eine Art Spaltung der Welt ab. Der Russland-Ukraine-Konflikt spaltet die Weltgemeinschaft immer mehr in mindestens zwei Lager. Auf der einen Seite der sogenannte „Westen“ mit Nordamerika, Europa, Japan und Australien und dem überwiegenden Rest auf der anderen Seite. Gerade bei Uran könnte, nein, wird dies (unter anderem durch die Beibehaltung von Sanktionen, etc.) zukünftig zu einer Spaltung des Uranmarktes und damit verbunden auch zu unterschiedlichen Uranpreisen führen. Denn etwa 50% des vom Westen bislang und auch zukünftig benötigten Urans kommt aus Russland selbst oder aus Ländern mit russischem Einfluss, allen voran aus Kasachstan. Zudem reichert Russland etwa 40% des weltweit nachgefragten Urans im eigenen Land an. Es ist also stark davon auszugehen, dass der Westen in Zukunft einen Großteil seiner Nachfrage aus eigenen Minen wird decken müssen. Die USA haben bereits mehrere Gesetze verabschiedet, die einerseits den Import von russischem Uran stark einschränken und andererseits die inländischen Kraftwerksbetreiber dazu verpflichten, inländisches Uran zu kaufen. Die Folge: Zunächst wird der Uranpreis in den Ländern des Westens ansteigen und über demjenigen der restlichen Welt liegen. Für Unternehmen, die in westlichen Ländern ihre Minen und Projekte haben, erschließen sich dadurch ganz neue Möglichkeiten und Profitchancen. So etwa für Consolidated Uranium und Labrador Uranium.

Consolidated Uranium

Consolidated Uranium ist eine kanadische Explorations- und Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die diversifizierte Projektkonsolidierung von aussichtsreichen Uranprojekten weltweit fokussiert. Das Unternehmen, das vom Team um NexGen Energy und Mega Uranium geformt wurde, akquiriert potenziell hochkarätige Projekte nach einem strikten Kriterienschema. Dazu gehört die geographische Lage, der Entwicklungsstand und die Art der Lagerstätte. Dabei fokussiert man sich besonders auf Projekte, die jeweils über beträchtliche Ausgaben in der Vergangenheit und attraktive Eigenschaften für die Entwicklung verfügen. Zudem müssen diese attraktive Entwicklungscharakteristika sowie gestaffelte und aufbauende Akquisitionsbedingungen erfüllen. So konnte man sich innerhalb kurzer Zeit ein Portfolio an mehreren Projekten mit hohem Potenzial zusammenstellen. Darunter auch einen Deal über drei (ehemalige) Minen von Energy Fuels, die alsbald wieder in Betrieb gebracht werden können.

Tony M + Daneros + Rim – Utah/USA

Im Juli 2021 vermeldete Consolidated Uranium, dass das Unternehmen mit Tochtergesellschaften von Energy Fuels einen endgültigen Vertrag über den Kauf eines Portfolios von konventionellen Uranprojekten in Utah und Colorado geschlossen hat. In Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion haben sich die Unternehmen auch darauf geeinigt, Lohnmahl- und Betriebsvereinbarungen in Bezug auf die Projekte abzuschließen, was Consolidated Uranium als potenziellen kurzfristigen US-Uranproduzenten positioniert. Consolidated Uranium erwarb damit drei Minen von Energy Fuels, wobei das Unternehmen gefördertes Gestein in der White Mesa Mill von Energy Fuels in der Nähe von Blanding, Utah, verarbeiten lassen kann.

Bei den ehemals produzierenden Minen handelt es sich in erster Linie um die Tony M Mine, eine große, vollständig erschlossene und genehmigte Untertagemine, die zuletzt im Jahr 2008 betrieben wurde und über 10,9 Millionen Pfund U3O8 verfügt. Tony M liegt etwa 200 Kilometer von der White Mesa Mill entfernt und besitzt ein hohes Explorationspotenzial. Ein Oberflächenbohrprogramm bei Tony M, bei dem Dreh- und Kernbohrungen zum Einsatz kommen, wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 beginnen, um die Daten der historischen Explorationsbohrungen zu überprüfen und die Erstellung einer aktuellen Mineralressourcenschätzung zu erleichtern.

Die Mine Daneros, eine vollständig erschlossene und genehmigte Untertagemine, die zuletzt im Jahr 2013 in Produktion war und etwa 113 Kilometer von der White Mesa Mill entfernt liegt, beherbergt nur noch etwa 200.000 Pfund U3O8, verfügt aber über ein ungleich höheres Ressourcenpotenzial. Es besteht das Potenzial für zusätzliche Ressourcen, wie die historischen Mineralressourcen bei Lark und Royal zeigen. Ein Oberflächenbohrprogramm bei Daneros mit Dreh- und Kernbohrungen ist in Planung und wird im zweiten Quartal 2022 beginnen. Das Bohrprogramm soll die Erweiterungen der historischen Mineralressourcenschätzung testen, um die zukünftige Minenplanung zu unterstützen.

Gleichzeitig mit dem übertägigen Bohrprogramm wird das Unternehmen das Belüftungs- und Überwachungssystem der Mine mit modernster Ausrüstung aufrüsten und wieder in Betrieb nehmen. Dies wird den Zugang für Untertagebohrungen und die zukünftige Wiederaufnahme des Abbaus bei Daneros ohne Verzögerung ermöglichen. Weitere Genehmigungen sind im Gange, um die derzeitige kleine Minengenehmigung in eine große Minengenehmigung umzuwandeln, was auch die Erweiterung der Grundfläche der Mine Daneros von weniger als 5 Acres auf etwa 45 Acres beinhaltet.

Die dritte Mine namens Rim, eine vollständig erschlossene und genehmigte Untertagemine, die zuletzt im Jahr 2009 in Betrieb war, verfügt über 0,4 Millionen Pfund U3O8 sowie 3,5 Millionen Pfund V2O5 und liegt 100 Straßenkilometer von der White Mesa Mill entfernt. Ein Oberflächenbohrprogramm bei Rim, bei dem Kern- und Drehbohrungen durchgeführt werden, wird derzeit geplant und genehmigt und soll im zweiten Quartal 2022 beginnen, um die Fortführung und Erweiterung der historisch definierten Mineralressourcen zu testen.

Weiterhin verfügt die Gesellschaft noch über das Projekt Sage Plain, welches nur etwa 87 Kilometer von der White Mesa Mill entfernt liegt und 800.000 Pfund U3O8 sowie 6,7 Millionen Pfund V2O5 beherbergt.

Consolidated Uranium ging damit eine strategische Allianz mit Energy Fuels, dem führenden Uranproduzenten in den USA ein, inklusive einer abzuschließenden Vereinbarung über die Lohnvermahlung für die Produktion aus den Projekten.

Matoush – Quebec/Kanada

Im August 2021 vermeldete Consolidated Uranium den Abschluss der Akquisition am hochgradigen Uranprojekt Matoush in der Provinz Quebec, Kanada. Das Projekt verfügt über historische angezeigte Mineralressourcen von 12,329 Millionen Pfund U3O8 sowie abgeleitete Mineralressourcen von 16,44 Millionen Pfund U3O8. Das Projekt befindet sich im fortgeschrittenen Stadium, bereits im April 2010 wurde eine aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Grundstücks veröffentlicht, die einen Zugang über eine abfallende Rampe und einen Abbau mit Langlochmethoden, gefolgt von einer zementierten Gesteinsauffüllung vorsah. Matoush verfügt über ein gutes Explorationspotenzial, da viele der Mineralisierungszonen innerhalb der historischen Mineralressourcen entlang des Streichens und in die Tiefe hin offen sind.

Ben Lomond/Georgetown – Queensland/Australien

Die beiden Projekte Ben Lomond und Georgetown liegen im Nordosten Australiens, etwa 50 beziehungsweise 350 Kilometer von Townsville entfernt. Beide Projekte verfügen über einen nahen, asphaltierten Straßenzugang.

Bereits 1982 wurde eine bankfähige Machbarkeitsstudie für Ben Lomond abgeschlossen. Ebenso wurde 1984 eine Umweltverträglichkeitsstudie von den zuständigen Bundes- und Landesbehörden akzeptiert, 1985 wurde die geplante Minenerschließung jedoch durch die Verhängung der "the Three Uranium Mines Policy" durch die damalige australische Federal Labour Regierung gestoppt.

Ben Lomond verfügt über historische Ressourcen von 10,7 Millionen Pfund U3O8, wobei die Lagerstätte in Richtung Osten über eine Streichenlänge von mindestens 1,05 Kilometer offen ist.

Georgetown beherbergt die sichtbare Uranlagerstätte Maureen, die 1971 bei einer magnetisch-radiometrischen Untersuchung aus der Luft entdeckt wurde. 2006 bis 2007 führte Mega Uranium 94 RC-/Diamantkernbohrungen durch, um die historische Maureen-Ressource zu validieren und zu erweitern, um nach Ressourcenerweiterungen zu suchen und um zusätzliche Ressourcen in der unmittelbaren Umgebung zu entdecken. Dies führte letztendlich zu einer Ressource von 6,3 Millionen Pfund U3O8. Beachtenswert ist, dass Ben Lomond und Georgetown relativ hohe Durchschnittsgrade von über 2.100 beziehungsweise über 1.000ppm aufweisen.

Milo – Queensland/Australien

Im November 2021 vermeldete Consolidated Uranium die Akquisition einer 100%igen Beteiligung am Uran-, Kupfer-, Gold- und Seltene-Erden-Projekt Milo. Das Projekt besteht aus ungefähr 34 Quadratkilometern und befindet sich im Mt Isa Inlier ungefähr 40 Kilometer westlich von Cloncurry im Nordwesten von Queensland. Bei der Lagerstätte Milo handelt es sich um ein großes IOCG-Brekziensystem, in dem eine Grund- und Edelmetallmineralisierung vorkommt. Bohrungen haben eine kontinuierliche Uran-, Kupfer- und Seltene Erden-Mineralisierung über eine Streichenlänge von 1 Kilometer und eine Breite von bis zu 200 Metern abgegrenzt. Im Rahmen eines Bohrprogramms 2012 wurden einige hochgradige Cu-Mineralisierungen durchteuft, darunter 2 Meter mit 6,19% Kupfer in einem der am südlichsten gebohrten Löcher.

Mountain Lake – Nunavut/Kanada

Das Projekt Mountain Lake umfasst 5.625 Hektar und liegt im Westen der kanadischen Provinz Nunavut, unweit der Grenze zu den Northwest Territories. Mountain Lake wurde 2017 von IsoEnergy abgesteckt. Die bekannte Uranmineralisierung befindet sich im Sandstein und fällt flach von der Oberseite des Grundgesteins bis zu etwa 180 Metern Tiefe ab. Es wurden bereits 220 Bohrlöcher von früheren Betreibern gebohrt und dabei Potenzial für höhere Gehalte identifiziert (bis zu 5,18%, die allerdings nie weiterverfolgt wurden). Mountain Lake verfügt über eine historische Ressource von 8,2 Millionen Pfund U3O8, wobei die durchschnittlichen Grade mit 2.300ppm angegeben werden.

Das Unternehmen plant jetzt unter anderem Gravitationsuntersuchungen, eine erneute Kernprobenentnahme und anschließende Bohrungen.

Laguna Salada - Argentinien

Das Uran- und Vanadiumprojekt Laguna Salada liegt in der Chubut-Provinz im Süden Argentiniens. Der frühere Eigentümer U3O8 Corp. hat bereits über 15 Millionen Dollar in das Projekt investiert. Eine erste Ressourcenschätzung wurde im Mai 2011 veröffentlicht. Dabei zeigte sich, dass Laguna Salada über 10,2 Millionen Pfund U3O8 und 83,9 Millionen Pfund V2O5 verfügt. Allerdings besitzt das Projekt ein weiteres, deutliches Ressourcenwachstumspotenzial. Eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung wurde im September 2014 veröffentlicht. Dabei zeigte sich, dass Laguna Salada über eine einfache Geologie und Abbaumöglichkeiten verfügt. Die oberflächennahe, flach liegende Mineralisierung in weichem Kies macht eine einfache Verarbeitung mittels Siebung, gefolgt von alkalischer Laugung möglich. Der Abbau erfolgt mittels einfachen, mechanischen Abtragens. Im April 2022 startete Consolidated Uranium ein aggressives Explorationsprogramm, welches vor allem das Ziel La Rosada untersuchen soll.

Dieter Lake – Quebec/Kanada

Das Projekt Dieter Lake umfasst 8.105 Hektar und liegt im Nordosten der kanadischen Provinz Quebec. Consolidated Uranium akquirierte das Projekt im Januar 2021 durch Abstecken, weswegen auch keine größeren Akquisitionskosten anfielen. Dieter Lake war früher im Besitz von Uranerz Exploration and Mining, Strathmore Minerals Corporation, Fission Energy Corp. und Denison Mines Corp. Das Projekt beherbergt eine bekannte, historische Ressource von 24,4 Millionen Pfund U3O8 in der abgeleiteten Kategorie.

Zusammenfassung: Sehr gut finanziert für die kommenden Entwicklungsschritte

Consolidated Uranium verfolgt mit seiner Akquisitionsstrategie unter anderem ein klares Ziel: Beinahe vergessene Uran-Projekte mit ansprechenden, historischen Ressourcen, hohem Potenzial und guter Lage möglichst günstig aufzukaufen und in einem kommenden Uranboom möglichst teuer wieder an den Mann zu bringen. So konnte man sich für sehr kleines Geld bereits eine historische Ressourcenbasis zusammenkaufen, wobei bei jedem einzelnen Projekt ein Blue-Sky-Potenzial vorhanden ist, das den Wert zusätzlich in die Höhe schrauben kann. Der große Durchbruch gelang mit dem Erwerb des Minenpakets von Energy Fuels, welches die Gesellschaft rasch zu einem US-Uran-Produzenten machen kann. Hinzu kommt ein exzellentes Managementteam und Gründer, die schon bei NexGen Energy und Mega Uranium für Furore sorgen konnten. 2021 konnte die Gesellschaft über 50 Millionen CA$ an frischem Kapital generieren (plus 8 Millionen CA$ für Labrador Uranium, das neueste Spin-Out), womit das Unternehmen ausreichend finanziert ist.

Labrador Uranium

Labrador Uranium ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in Labrador, Kanada, fokussiert. Das Unternehmen, das als ein Spin-Out der erfolgreichen Consolidated Uranium entstanden ist, hat die Projekte Moran Lake und CMB sowie das Projekt Notakwanon in Nord-Labrador erworben. Sowohl auf dem Projekt Moran Lake, das historische Uranmineralressourcen beherbergt, als auch auf dem CMB-Projekt, das an die Uranlagerstätte Michelin von Paladin Energy angrenzt, wurden in der Vergangenheit umfangreiche Explorationsarbeiten durchgeführt, bei denen zahlreiche Ziele mit Uran-, Kupfer- und IOCG-artigen Mineralisierungen entdeckt wurden. Das Projekt Notakwanon ist noch nicht ausreichend erkundet, aber für Bohrungen bereit. Alle drei Projekte werden im laufenden Jahr 2022 im Mittelpunkt eines aggressiven Explorationsprogramms stehen.

Central Mineral Belt

Der Central Mineral Belt ist ein etwa 260 mal 75 Kilometer umfassender Ressourcengürtel, der als sehr reich an Kupfer- und Uranmineralisierungen gilt. Unzählige Explorationskampagnen haben in der Historie hunderte von Kupfer-, Uran-, Silber-, Gold-, Seltene Erden, Eisen- und Molybdän-Lagerstätten ausgemacht. Der Reichtum an unterschiedlichen Rohstoffen lässt sich dadurch erklären, dass der Central Mineral Belt über dem Schnittpunkt von vier großen geologischen Provinzen liegt innerhalb derer sich bedeutende magmatische und orogenetische Ereignisse abspielten. Ursprünglich konzentrierten sich Explorationsunternehmen vor allem auf das Kupferpotenzial, wobei die gesamte Region viel interessanter für Uran zu sein scheint.

CMB Projekt

Labrador Uraniums CMB Projekt umfasst einschließlich des Moran Lake Projekts und des

Mustang Lake Projekts circa 139.000 Hektar. Es beherbergt mehrere bekannte Uranvorkommen sowie über 140 identifizierte Ziele, die für weitere Explorationskampagnen interessant sind. Zusätzlich dazu konnte Labrador Uranium 307 Claims mit 7.675 Hektar in vier abgesteckten Lizenzen erwerben, die wichtige Mineralisierungsstandorte abdecken.

CMB beherbergt zahlreiche Kupfer-, Gold-, Silber-, Uran- und Eisen-Vorkommen mit einer starken Korrelation zwischen Kupfer- und Gold-Vorkommen und Magnetitgehalt. Das vorhandene Uran steht in Verbindung mit Alteration in Brekzien und Scherzonen. Ein Teil des riesigen Projektgebiets erfuhr in der Vergangenheit bedeutende Explorationsarbeiten durch mehrere private und öffentliche Unternehmen, weswegen eine große Datenbank mit geologischen Daten verfügbar ist. Das Unternehmen begibt sich damit im laufenden Jahr 2022 auf die Suche nach übersehenen, potenziell großen Mineralsystemen, die durch Standard-, Feld- und Fernerkundungstechniken aus verschiedenen Gründen wie etwa eine weitgehende Überdeckung oder fehlende Bohrungen nicht identifizierbar sind bzw. waren. Dabei wird sich Labrador Uraniums erfahrenes Geologenteam unter anderem die Stratigraphie, Alteration, Verwerfungs- und Bruchsysteme sowie Faltung und intrusive Kontakte genauer ansehen. Eine Analyse von Mineralvorkommen und Explorationsdaten soll dabei helfen, Trainingsdatensätze zusammenzustellen, auf denen die Algorithmen des maschinellen Lernens (ML) trainiert werden können. Neben den ML-Algorithmen, die noch unbekannte oder schlecht ausgeprägte Mineralsysteme im Gürtel identifizieren sollen, wird parallel dazu eine geomechanische Modellierung der Gesteinsmasse des Gürtels durchgeführt, um große Mineralsysteme auffinden zu können. Eine Zusammenführung der ML- und geomechanischen Modellierungsansätze zur Identifizierung von Mineralienzielen soll schlussendlich zur Bestimmung potenziell hochgradiger Bohrziele führen.

Moran Lake Projekt

Das Uran- und Vanadiumprojekt Moran Lake liegt im westlichen Bereich des CMB Projekts, etwa 140 Kilometer nordöstlich von Happy Valley-Goose Bay. Auf dem Projektgelände wurden historische Explorationsarbeiten im Wert von mehr als 25 Millionen CA$ durchgeführt. Die Uranmineralisierung in diesem Gebiet ist strukturell kontrolliert,

typischerweise innerhalb von Bruchsystemen und in geringerem Ausmaß innerhalb von Scherzonen. Moran Lake beherbergt die C-Zone, die Gegenstand bedeutender

Explorationsaktivitäten zwischen 2006 und 2013 war und zwei unterschiedliche Zonen, die als Upper C und Lower C vereint. Die Upper C Zone enthält auch eine Vanadiummineralisierung. Im März 2011 veröffentlichte ein früherer Betreiber eine kombinierte Uran- und Vanadium-Ressourcenschätzung gemäß kanadischem Ressourcenberechnungs-Standard NI43-101. Demnach verfügt Moran Lake über 9,6 Millionen Pfund U3O8 und 136,4 Millionen Pfund V2O5. Vanadium ist oft mit Uran assoziiert und hat attraktive Fundamentaldaten, die auch mit dem Thema saubere Energie verbunden sind. Das Projekt und das Gebiet sind zudem aussichtsreich für eine IOCG-Mineralisierung (Eisen-Oxid-Kupfer-Gold), die dem Stil der BHP-Mine Olympic Dam in Australien entspricht. Labrador Uranium arbeitet aktuell an einem Update der Ressourcenschätzung.

Mustang Lake Projekt

Das Mustang Lake Projekt umfasst 256 Claims mit 6.400 Hektar, liegt im östlichen Bereich von CMB, nur etwa 10 Kilometer nordöstlich der Lagerstätte Michelin von Paladin Energy (rund 127 Millionen Pfund U3O8) und beherbergt mehrere Uranvorkommen, die aus zahlreichen radioaktiven Gesteinsbrocken und geringeren mineralisierten Ausbissen besteht. Die Mineralisierung befindet sich in felsischem bis intermediärem vulkanischen Gestein, wobei die felsischen Gesteine denen der Mineralisierung in der Lagerstätte Michelin ähneln. Die eher intermediären Gesteine weisen hingegen Ähnlichkeiten mit den Gesteinen der Mineralisierung in der Lagerstätte Jacques Lake auf. Mustang Lake beherbergt drei Hauptvorkommen: Mustang Lake, Irving Zone und

Mustang Lake North. Das Projekt beherbergt zudem eine potenzielle IOCG-artige Mineralisierung. Historische Diamantbohrungen haben Uranwerte von 0,12 % U3O8 auf 9,11 Metern durchschnitten.

Aktuell arbeitet Labrador Uranium an der Akquisition eines 66%igen Anteiles an Mustang Lake von Mega Uranium.

Notakwanon Projekt

Das Notakwanon Projekt liegt im Norden Labradors, etwa 60 Kilometer von der Küste entfernt und ist aktuell nur über Luft zu erreichen. Der frühere Eigentümer Altius Minerals schloss im Jahr 2006 ein Basisexplorationsprogramm ab, das zur Entdeckung einer in Labrador einzigartigen Uranmineralisierungsart führte. Frühere Explorationsarbeiten identifizierten eine Ansammlung von Uranvorkommen mit mehr als 20 Vorkommen. Radiometrische Vermessungen durch Altius Minerals zeigten breite, erhöhte Reaktionen um die Vorkommen herum auf. Es wurden drei Hauptzonen mit Spuren von hochgradigen Uranmineralisierungen identifiziert, darunter Rumble, wo Schürfproben Werte von bis zu 3,49% U3O8 und Sägeschnittproben von bis zu 0,48% U3O8 über 2,5 Metern ergaben. Der Bereich Oldschool wies Schürfproben mit bis zu 2,08% U3O8 und Notak-1 Schürfproben mit bis zu 1,81% U3O8 auf. Insgesamt handelt es sich beim Projekt Notakwanon um ein unerprobtes, bohrbereites Projekt mit mehreren Zielen. Für 2022 plant Labrador Uranium die Errichtung eines Feldcamps und den Beginn der Bohrarbeiten auf top-priorisierten Zielen.

Top-Managementteam

Labrador verfügt über ein überaus erfahrenes und erfolgreiches Managementteam.

CEO Stephen Keith ist ein erfahrener Ingenieur, Investmentbanker und Führungskraft mit über 20 Jahren Erfahrung in der Rohstoffbranche. Er hat an Projekten, Finanzierungen, Fusionen und Übernahmen in mehr als 20 Ländern mit einem Gesamtvolumen von über 2 Milliarden US$ gearbeitet. Er gründete unter anderem Rio Verde Minerals, das 2013 an eines der größten brasilianischen Private-Equity-Unternehmen verkauft wurde.

Executive Chairman Philip Williams hat über 20 Jahre Erfahrung in der Bergbau- und Finanzbranche und ist derzeit President, CEO und Chairman von Consolidated Uranium. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Unternehmensentwicklung, als Sell-Side-Research-Analyst, im Fondsmanagement und zuletzt als Managing Director im Investmentbanking mit Schwerpunkt auf dem Metall- und Bergbausektor.

CFO Greg Duras ist ein leitender Angestellter mit über 23 Jahren Erfahrung im Rohstoffsektor in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Finanzmanagement und Kostenkontrolle. Er war bei mehreren börsennotierten Unternehmen, darunter Savary Gold Corp., Nordic Gold Corp. und Avion Gold Corp. als CFO tätig und leitete große Unternehmensfinanzierungen. Derzeit ist er CFO von Emerita Resources Ltd. und Red Pine Exploration Inc.

Director Richard Patricio ist derzeit President und CEO von Mega Uranium Ltd. und war zuvor Executive VP bei Mega Uranium. Er sitzt im Vorstand mehrerer erfolgreicher Unternehmen, darunter NexGen Energy Ltd., Toro Energy Ltd. und ISO Energy Ltd.

Zusammenfassung: Aggressives Explorationsprogramm wird für eine Menge an News sorgen

Labrador Uranium konnte sich als Spin-Off von Consolidated Uranium ein Portfolio an exzellenten Uranprojekten in einem der aufregendsten zukünftigen Urandistrikte weltweit zusammenstellen. Dort hat man in den kommenden Monaten viel vor. Es wurden bis dato 146 Uran +/- IOCG-Ziele generiert, von denen 70% als "hoch bis mittel" eingestuft wurden. Die Gesellschaft wird nun hubschraubergestützte Felduntersuchungen und Probenahmen durchführen, um Prioritäten für zukünftige Fortschritte zu setzen. Weiterhin steht ein aktualisierter NI 43-101 Bericht für die Moran Lake C Zone an. Parallel dazu evaluiert das Unternehmen alle bestehenden historischen Uranressourcen, um das Potenzial für eine Erweiterung zu bestimmen. Weiterhin steht die Entwicklung eines Programms für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz unter Verwendung der gesammelten Daten zur Generierung von Zielen auf dem Programm. Nach Erhalt der Genehmigung des Explorationsfeldlagers 2022 wird Labrador Uranium erste Bohrtests auf vorrangigen Zielen, einschließlich des Uranprojekts Notakwanon durchführen. Im April 2022 konnte Labrador Uranium mittels einer überzeichneten Finanzierung 8 Millionen CA$ einnehmen, die die anstehenden Explorationstätigkeiten finanzieren und für einen gesteigerten Newsflow sorgen werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Tim Roedel

Redaktion Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1