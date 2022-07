Körber erwirbt Omnichannel- und globale Frachtprüfungs- und Zahlungsdienste von enVista

Hamburg (ots) - Körber, ein internationaler Technologiekonzern, hat eine

Vereinbarung über den Kauf der Enspire Commerce(TM) Omnichannel-Lösungen von

enVista einschließlich des Auftragsmanagementsystems (OMS) und des

Frachtprüfungs- und Zahlungsdienstes (FAP) unterzeichnet. Mit den Lösungen von

enVista kann Körber über ein erweitertes Portfolio Kunden unterstützen, die

ständig steigenden Konsumentenerwartungen in der wettbewerbsintensiven

Omnichannel-Landschaft deutlich besser zu adressieren.



Um heutige Verbrauchererwartungen zu erfüllen, sind digitale, integrierte

Prozesse von der Auftragserfassung bis zur Auslieferung erforderlich. Durch die

Kombination von Körbers einzigartiger Softwareexpertise mit der Kompetenz von

enVista können Unternehmen ihre Handels- und Logistikabläufe End-to-End

ausrichten und weiter digitalisieren. Mit der Übernahme wird Körber zu einem

integrierten, globalen Anbieter von Omnichannel-Commerce-, Fulfillment- und

Transport-Software.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Diese Übernahme ist eine großartige Erweiterung unseres bestehendenProduktportfolios und ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu unseremZiel, ein globaler Supply-Chain-Software-Champion zu werden! Gleichzeitigstärken wir mit mehr als 400 neuen Kolleginnen und Kollegen rund um den Globusunsere Präsenz, um unsere Kunden weltweit bestmöglich zu unterstützen", soStephan Seifert, Vorstandsvorsitzender des Körber-Konzerns. "Wir sehen auch,dass unsere strategische Partnerschaft mit KKR, die wir im März 2022 geschlossenhaben, bereits erste Erfolge zeigt und freuen uns auf den weiteren Weg!"KKR hatte im März 2022 eine signifikante Minderheitsbeteiligung an KörbersSupply-Chain-Software-Geschäft erworben."Körber ist Technologiepartner im Bereich Fulfillment und Distribution fürTausende von Unternehmen weltweit", erläutert Chad Collins, Chief ExecutiveOfficer Software im Körber-Geschäftsfeld Supply Chain. "Die Übernahme derenVista-Plattform ermöglicht unseren Kunden die Sicht auf den gesamtenLogistikzyklus sowie über verschiedene Nachfragequellen und Bestände hinweg. DerMonitoring- und Zahlungsservice für Frachten (FAP) ermöglicht eineTransporttransparenz und -verfolgung, die in ERP- oder TMS-Lösungen so nichtverfügbar ist."Das Auftragsmanagementsystem (OMS) von enVista, das Teil der EnspireCommerce-Plattform ist, ermöglicht kanalübergreifende Auftragstransparenz undnutzbringenden Datentransfer. Dieser Nutzen wird durch die Kombination mit denbereits etablierten Fulfillment-Lösungen von Körber noch erhöht: Kundenwünschekönnen so in Echtzeit erfüllt werden. enVistas Frachtprüfungs- undZahlungsdienste (FAP) werden darüber hinaus OMS- und WMS-Lösungen ideal ergänzen