Fibocom bringt das AI-Smart-Modul SCA825-W auf den Markt und erschließt das Potenzial von AIoT mit überlegener Rechenleistung

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Fibocom (https://www.fibocom.com/)

(Aktiencode: 300638), ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen

IoT-Lösungen (Internet of Things) und drahtlosen Kommunikationsmodulen, kündigte

die Einführung des AI-Smart-Moduls

https://www.fibocom.com/en/products/AI-SCA825-W.html an. Das Modul, das auf dem

Premium-SoC (System-on-Chip) QCS8250 von Qualcomm Technologies basiert, wurde

entwickelt, um die Anforderungen von Highend-AIoT-Szenarien wie

HD-Videokonferenzen, HD-Livestreaming, Cloud-Gaming, Edge Computing, Robotik,

Drohnen, AR/VR und so weiter zu erfüllen.



Die Kombination von AI (artificial intelligence) und IoT (internet of things)

hat neue Möglichkeiten für Branchen eröffnet, die automatisierte

Echtzeit-Entscheidungen und Datenanalysen benötigen. Die Nachfrage nach

5G-AIoT-Lösungen wird laut Counterpoint Research sprunghaft ansteigen, wobei die

Auslieferungen von 5G-AIoT-Modulen zwischen 2022 und 2030 eine durchschnittliche

Wachstumsrate (CAGR) von 84 % erreichen werden. Das AI-Smart-Modul von Fibocom

wird in der Branche eine entscheidende Rolle spielen und hat das Potenzial, eine

Vielzahl rechenintensiver Anwendungsfälle zu ermöglichen.