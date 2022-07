PAX.WORLD "METAVERSE DES JAHRES" STARTET ERSTEN ÖFFENTLICHEN LANDVERKAUF

London (ots/PRNewswire) - - pax.world kündigt für Dienstag, den 26. Juli 2022,

den ersten offiziellen öffentlichen Grundstücksverkauf an



- AIBCs "Metaverse des Jahres" - pax.world hat in seiner Seed- und Privatrunde

bereits 5,8 Millionen Dollar gesammelt



- OpenSea wird den Landverkauf mit einer begrenzten Auswahl an Grundstücken

veranstalten, die den Landbesitzern einen frühzeitigen Zugang zu pax.world sowie

die Mitgliedschaft im exklusiven "500club" ermöglichen